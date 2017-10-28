Бессмертный у эшафота: кто там на очереди? 4 Саша Сотник, «Обозреватель»

28.10.2017, 18:17

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Саша Сотник

Февраль 2018-го может стать началом конца кремлевских клептократов.

Никто не хотел умирать: ни Чаушеску, ни Хусейн, ни Каддафи. Они неустанно совершенствовали свои режимы, затачивая их под собственное бессмертие. Удается ведь диктатору Мугабе жить 95 лет! Так неужели Путин не сможет? Для него вообще – все самое лучшее: комфорт, еда, медицина. К его услугам – вся страна, все самое передовое, что у нас есть. А чего нет – можно выписать из-за границы. Денег – полно, хоть Ксюшей ешь. Вот её и пристегнули к спецоперации по переучреждению нашего "бессмертного".

Известно: к обитателям Преисподней Сатана относится с особой теплотой, зажигая так, что искрит повсюду. Здесь вам и пляски чертей, и тряска ведьмиными космами, и публичное препарирование негодяев. Соло на метле одиозной "собчачки" - из той же развлекательной программы. "Крым украинский! Точка!" - и обнажила ляжки так, что у всей демократической галерки глаза на лоб полезли: "Ах, какая смелая! А вдруг она и правда – всерьез?" А блудница расстегнула блузочку, и выпустила на волю самое сокровенное со словами: "Пора отпускать политзаключенных!" Тут уже первые ряды попадали в обморок, и в раскаленной атмосфере повеяло чуть ли не райским свежачком. "Какой Навальный, о чем вы? Вот за кого можно шагнуть в геенну огненную, испепелиться и воскреснуть!" - зашелся в восхищении зритель, отбивая ладошки в отчаянных аплодисментах.

А, пока его отвлекают скачками законченной чертовки, за кулисами нарастает напряжение. Понятно, что "двери Ада заперты изнутри", и никто из жарящегося плебса их распахивать не собирается, предпочитая томиться на медленном огне, нежели рискнуть от отчаяния собственной шкуркой. Так что с расходным материалом все – тип-топ. А вот за пределами адского здания назревает серьезнейшая неприятность, грозящая обвалом криминально-лубянских декораций, с последующим обрушением самого дьявольского "заведения шипучих вод".

Февраль 2018-го может стать началом конца кремлевских клептократов и примкнувших к ним бизнесменов, вступивших в кровавую сделку с чекистским Сатаной. И новые экономические санкции способны охладить все, что так долго нагревалось, раскалялось, шипело и бурлило. Заморозить потоки, закрыть счета, арестовать имущество, наложить вето, - словом, остановить жизнь, прервать музыку денег, под которую столь увлеченно плясали наши рогатые чертяки. А самого "виновника торжества" возвести на эшафот и накинуть толстую веревку, после чего вздернуть и предъявить городу и миру хладный труп со словами "и никакой он не бессмертный".

Вот они и совещаются. Прикидывают, спорят, хрюкают пятачинами, мотают рогами и цокают копытами. Им надо срочно что-то делать. С одной стороны – боязно: Сатана следит и подмигивает зоркими глазками вечно голодной рептилии. С другой – они близки к отчаянию. В аду, конечно, сытно, но уж слишком жарко, а подчас так и тянет в забугорные кущи понаслаждаться тамошним загнивающим оазисом. Так и мечутся их душонки, обросшие всеми возможными пороками, между двумя страхами. Ведь не предашь – не спасешься. А даже если и предашь – никто ничего тебе не гарантирует. А начнешь каяться и давать показания – так кто тебе, грешному, поверит? Ты посмотри на себя: морда страшная, как маска палача, лапы трясутся, клыки наружу так и выпирают. Косматой Собчачке проще: разделась у шеста, завела толпу, отработала номер, и покатилась себе по дорожке – белоснежной, как рулон туалетной бумаги. А тебе как быть, Алишер Усманов? Или тебе, Роман Аркадьевич. Вот и обливаетесь вы крокодильими слезами, обнимаясь с Дерипаской и прикидывая: "А если развестись и все на бывшую переписать? Её не тронут? А она не кинет?.." И зоркий князь следит из тьмы, поигрывая наручниками и время от времени пошучивая: "А, может, чайку?.." Ему же не ответишь "тьфу на тебя!.."

Словом, шухер и измена, а не жизнь у бизнесмена…

Но и это – полбеды. Основная заключается в том, что бюджет самой Преисподней трещит по швам. Цирковые билеты раскупаются неохотно, и на представление приходится чуть ли не батогами загонять электорат, как последнюю скотину. Он мычит, жует свою жвачку, но пока слушается. Но это – пока. А что будет дальше, когда санкции ударят в бычьи головы? У них ведь тоже рога имеются, да и затоптать копытами они вполне способны. Конечно, скотобойня – наше всё, но их, гадов, так много, что откормленный легион мясников может и не справиться. А ну как – оборзеет и попрет прямиком за кулисы? Что делать? Швырять "папу" на рога? Но одного "папы" им будет уже мало, поскольку в процессе кровавого "замеса" аппетиты взбесившегося стада растут в геометрической прогрессии.

У них нет никакого плана. Все, чем они располагают – это секунды страха, которые решено мучительно продлевать. Для себя и для всех остальных. Таковы законы Ада, здесь иначе не бывает. Вся история России состоит из запретов и развлечений. Запреты – драконовские, развлечения – кровавые. От виселиц – к расстрелам, от расстрелов – к крушению черепов в подворотнях. Здесь иначе не принято, посему все привыкли. И эксгибиционизм политических извращенцев – еще не самое худшее, что может случиться в этом Доме нечестивых. Главное – чтобы никто из зрителей не услышал энергичный стук молотков, что сбивают эшафот из свежевыструганных досок. Лишь бы не догадался, что за колокол звонит снаружи, и по кому он звонит…

Стриптизерша отработала? Кто там на очереди? Собачки Панина? Выпускай! Не томи галерку! Не дай ей опомниться!..

Саша Сотник, «Обозреватель»