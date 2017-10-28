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Могилевчанка: Моего сына не хотят лечить в больнице из-за призывного возраста

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  • 28.10.2017, 18:27
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Крик о помощи написала жительница Могилева.

Крик о помощи прислала в группу «Могилев Live» подписчица паблика Лёка Королева.

Женщина в ужасе — врачи местной областной больницы, по ее словам, не хотят должным образом обследовать и лечить ее сына призывного возраста, двадцатилетнего парня, давление у которого скачет, достигая границ 140-160. Год назад от инсульта у молодого человека умер отец.

Состояние парня пугает — недовес (рост 180, вес 60), кровь из носа и обмороки. Молодого человека положили в больницу, где он только через сутки увидел своего лечащего врача-интерна.

Мать недоумевает — специалист, который должен лечить ее сына, отказывается с ней беседовать и сообщать что-либо.

«Неужели я, постоянно работающая и выплачивающая налоги, не имею права на то, чтобы мой сын получил медицинскую помощь?!?!» — негодует она.


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