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В Минске пройдет международный турнир по поеданию драников

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  • 28.10.2017, 18:36
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Белорусский ответ зарубежным турнирам по поеданию фастфуда готовят на Червенском рынке в Лошице 4 ноября.

Столичный рынок инициировал проведение международных соревнований по поеданию драников на скорость, результат которых даже будет занесен в Книгу рекордов стран СНГ и Балтии «Диво», передает БелТА.

С 20 октября был объявлен прием заявок, и на сегодняшний день изъявили желание поучаствовать в турнире едоки из 5 стран. «Всего же планируется по 20 мужчин и женщин, среди тех и других будет определен свой победитель. Каждому нужно будет съесть 300 г драников со сметаной (по желанию). Для запивания дадим воду», - пояснили организаторы.

Кроме драников и зрелищ всех пришедших на мероприятие ждет насыщенная программа: ярмарка ремесленников, выступление артистов, выставка участников конкурса детского рисунка с награждением победителей, танцевальный флешмоб для детей и взрослых, подарки участникам и другое. Предприниматели рынка подготовили специальные скидки, которые будут разыгрываться среди посетителей.


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