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Волкер - Суркову: Плохо только там, где войска РФ

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  • 28.10.2017, 18:49
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Курт Волкер

Стало известно, о чем говорил спецпредставитель США на встрече с депутатами украинской Рады.

Во время первой встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сказал ему, что русскоговорящим плохо там, где есть российские войска. Об этом написал в Facebook депутат Мустафа Найем со слов Волкера.

Представитель США вчера, 27 октября, встретился с украинскими парламентариями.

«Когда мы первый раз встретились с Владиславом Сурковым, он выразил встревоженность положением русскоговорящего населения Украины. На что я ответил, что сам был в разных частях Украины, в том числе, в восточной части, и могу сказать, что русскоговорящему населению плохо только там, где находятся российские войска. Так может мы просто выведем их оттуда? Это решит все проблемы и снимет вашу встревоженность!», - цитирует Волкера Найем.

Также Волкер сказал, что ждет, что до конца года будет готова резолюция Совбеза ООН по миротворческой миссии в Украине. И, возможно, до этого времени ее и примут. При этом Волкер ответил, что не представляет себе, чтобы в составе миссии были россияне.

По мнению представителя США, единственная цель строительства Россией газопровода Nord Stream - «наказать Украину и лишить ее дохода от транзита».

Депутат Андрей Тетерук также рассказал, что на встрече Волкер заверил - США будут давить на Россию, чтобы ее войска покинули территорию Украины.


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