Как 89-летний минчанин борется, чтобы в Минске был памятник жертвам репрессий 28.10.2017, 19:30

Фото: Еврорадио

Семь лет своей жизни Владимир Мазаник отдал на переписку с чиновниками.

Владимиру Мазанику 89 лет. Семь лет своей жизни он отдал на переписку с чиновниками, чтобы в Минске установили памятник жертвам политических репрессий. Его отца, Ивана Мазаника, репрессировали в 1941-м. Осудили на 8 лет лагерей, и больше родственники его не видели, пишет euroradio.fm.

"Вы посмотрите, что они с ним сделали!" — свой рассказ Владимир Мазаник начинает из фотоальбома. Вот, его отец в возрасте 28 лет — статный юноша. А вот другое фото — из архивов НКВД. На нем усталый, изнуренный, бритый наголо мужчина. А прошло только несколько лет.

Так Иван Мазаник выглядел в 28, еще до репрессий

А это фотокарточка из архивов госбезопасности, здесь ему 35

"Отец работал в нынешнем Доме правительства, а к правительству отношения не имел. Занимался проектированием колхозов и совхозов, ездил в Западную Беларусь. У него спросили на работе о том, как там люди живут. А он сказал, как есть. Ничего страшного ведь не сказал! Сказал, что там живут немного лучше, чем колхозники. А среди сотрудников был сексот", — делится трагической историей семьи Владимир Мазаник.

Его отца осудили за "агитацию против коллективизации". До настоящего времени неизвестно, что с ним случилось и где искать его могилу.

"Разве он с лозунгами ходил! Мне 11 лет, мама с грудным ребенком была на руках. Нас было трое братьев, и после моя сестра родилась, уже после того, как отца арестовали. Место захоронения в архивном деле не указано".

С таким плакатом Владимир Мазаник дважды выходил на акции памяти жертв политических репрессий

С 2010 года Владимир Мазаник добивается, чтобы в Минске установили памятник репрессированным, чтобы было куда возложить цветы в память об отце и чтобы люди не забывали преступлений коммунистической власти. Но чиновники просто перенаправляют письма в другие инстанции, играют в бумажный пинг-понг.

Министерство культуры отвечает, что памятник может быть установлен. Но решать вопрос должен Мингорисполком. А Мингорисполком в свою очередь отправляет в Куропаты. Якобы, там уже есть памятный знак жертвам репрессий и другого для Минска не надо. Но ведь и Куропаты находятся не в Минске, а в минском районе.

"Когда я на прямой линии задал этот вопрос Шорцу, он сказал, что еще раз рассмотрят вопрос. Но снова пришла стандартная отписка. Они мне все пишут "уважаемый". Какой я им "уважаемый!", если ничего сделать не могут", — возмущается Владимир Мазаник.

О своей переписку с чиновниками дедушка рассказывает эмоционально, не может сдержать гнева, возмущения и разочарования.

Не помогают обращения ни к Лукашенко, ни к государственным изданиям. Пенсионер волнуется, что просто не доживет до того времени, когда памятный знак все же поставят.

"Не надо никакой помпезности. Им все равно, естественно! А для нас надо просто, чтобы сделали что-то, чтобы хотя бы написали, чему посвящено это. Да таблички даже хватило бы. Жаль, что люди не понимают... мало кто понимает", — добавляет мужчина.

Ответ Владимиру Мазанику из Администрации президента

Владимир Мазаник предлагает поставить памятник в Минске на Городском валу, недалеко от тюрьмы на Володарского, потому что именно там в 1940-е годы была внутренняя тюрьма КГБ. Но дедушка не против, если памятник появится в другом месте столицы.

Число жертв политических репрессий 30-40 годов в Беларуси идет на сотни тысяч человек. Только в одну ночь 29-30 октября в подвалах НКВД были расстреляны более 100 представителей творческой интеллигенции.

Известно, что в урочище Куропаты под Минском также были расстреляны по разным данным от 30 до 100 тысяч человек. И даже на этом месте памятник жертвам не появился. Есть только постановление еще времен БССР о том, что такой памятник должен быть.