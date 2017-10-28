Цифровая страна: последует ли мир примеру Эстонии? 3 28.10.2017, 19:53

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В этой стране когда-то изобрели «Скайп» и теперь хотят прийти к обществу, на 100% цифровому.

В Эстонии, балтийской стране с населением в 1,3 млн жителей, с 1997 года упорно работают над тем, чтобы вывести всё правительство в онлайн. Но не слишком ли сложна эта, безусловно, отличная идея?

Нам всем это, к сожалению, знакомо: огромная очередь в казенном здании к очередному чиновнику, чтобы заполнить бумажки и отнести их на подпись другому чиновнику, к которому такая же длинная очередь…

Чем вы заняты, когда пытаетесь скоротать время в таком унылом, скучном месте? Скорее всего, уткнулись в телефон, проверяете почту, пишете что-то в соцсети, а то и сообщаете посредством "Твиттера", как вам скучно сидеть в очереди.

Но почему бы нам не заполнить все эти бумажки прямо в смартфоне? И потом не получить ответ - также онлайн?

Почему в 2017 году, в эпоху бесконтактных платежей, логинов с помощью отпечатка пальца и телефонных видеочатов, вы не можете решать все свои формальные вопросы, связанные с обращением в органы власти, прямо в том же смартфоне, парой движений пальца по экрану?

В Эстонии - можете, пишет ВВС.

Многие государства - от Японии до Финляндии - собираются воспользоваться опытом Эстонии в создании цифровых госуслуг

Фото: E-residency

В этой стране когда-то изобрели "Скайп" и теперь хотят прийти к обществу, на 100% цифровому.

Эксперты из других государств сходятся в том, что инициатива эстонского правительства, которую называют здесь e-Estonia, - образец для всего мира в том, как власть с успехом может перенести большинство своих услуг на единую (и удобную для населения!) интернет-платформу.

На вебсайте e-Estonia заявлено, что эта программа - продолжение развития электронного государства (e-state).

e-Estonia была запущена в 1997-м, а с 2000-го граждане могут заплатить здесь налоги (сейчас 95% эстонцев платят налоги именно так). Она позволяет получить рецепт на лекарство, результаты анализов, подписать нужные документы и даже проголосовать на выборах. Иностранцам здесь предлагают стать e-резидентами Эстонии.

"Сегодня вся эта информация хранится внутри страны, - рассказывает Анна Пиперал, сотрудник пресс-службы e-Estonia. - Но мы работаем над созданием государственного облачного хранилища, резервные копии которого будут находиться в посольствах страны по всему миру".

Эстонцы в этом не одиноки. Финляндия, Японии и Кипр берут с них пример, либо сотрудничая с эстонскими компаниями в создании собственной цифровой платформы для уплаты налогов, либо перенося на свою почву уже разработанную в Эстонии систему электронных удостоверений личности (используемых в том числе и для голосования).

"Эта страна добилась большего прогресса, чем любая другая", - говорит Даррел Уэст, вице-президент и директор по вопросам управления аналитического центра при Брукингском институте в Вашингтоне.

Программа цифрового государства хороша еще и тем, что создает рабочие места - систему нужно поддерживать, для этого требуются технические специалисты.

"Нам нужно больше инженеров, больше дизайнеров, больше бета-тестеров, программистов, копирайтеров, экспертов по соцсетям, больше веб-разработчиков", - подчеркивает Анна Пиперал.

Многие специалисты по управлению и интернету высоко оценивают то, чего уже достигла Эстония, и называют страну первопроходцем.

Профессор Хелен Маргеттс, специалист по вопросам отношений общества и интернета из Оксфордского института интернета, говорит, что после окончания советской эпохи (в 1991 году) Эстония решила полностью отказаться от всего старого и начать буквально с нуля - например, стать безбумажной.

"И в этом они продвинулись гораздо дальше, чем любое другое государство", - подчеркивает Маргеттс.

В Эстонии говорят, что первыми предложили иностранцам электронное гражданство своей страны - любой человек в мире может получить цифровое удостоверение личности и доступ к онлайн-услугам

Фото: E-Residency

Но мы живем в мире, где не проходит и недели без новостей об очередном взломе фейсбуковских профилей или электронной почты тысяч пользователей, об украденных данных кредитных карт, банковских паролях.

Как люди могут доверить самую сокровенную информацию о себе централизованной (и потенциально взломоопасной, как указывают критики) онлайн-платформе?

В 2014 году ученые из Мичиганского университета (США) провели исследование, где попытались очертить главные риски, которым может быть подвержена эстонская система онлайн-голосования. Они рекомендовали немедленно от нее отказаться.

Но в e-Estonia утверждают, что система голосования надежно охраняется от попыток вторгнуться в нее или использовать ее (и выданные государством электронные удостоверения личности) нечестно. (Эти удостоверения используются не только во время выборов, но и, например, для проведения банковских операций.)

Представители e-Estonia говорят, что используемая технология блокчейн (способ хранения данных - Прим. переводчика) обеспечивает, чтобы "никто - ни хакеры, ни системные администраторы, ни даже само правительство - не мог безнаказанно манипулировать данными".

"Кибербезопасность страдает, когда у вас всё - на одной платформе", - отмечает Уэст. Он напоминает о 2007 годе, когда произошло то, что многие считают первой кибервойной - в том случае России против Эстонии.

В банках тогда вышли из строя серверы, и банкоматы перестали работать. Журналисты эстонских СМИ вдруг обнаружили, что не могут загрузить свои статьи в систему публикации, рассказывал корреспондент Би-би-си Дэмьен Макгиннесс.

На Западе назвали российскую кибератаку 2007 года эквивалентом бомбежки материальной инфраструктуры.

Эксперты также говорят, что большинство правительств не переходят на голосование в интернете именно из-за опасений по поводу кибербезопасности. Опасения эти существуют параллельно с другими тревогами - по поводу того, что Россия могла влиять на выборы в других странах.

Тем не менее Анна Пиперал из e-Estonia подчеркивает, что система голосования государства ни разу не была взломана или выведена из строя, и, возможно, безопасней иметь всё под контролем одной компьютерной программы, чем в миллионах машин (как в США), каждая из которых может быть взломана.

Кроме того, указывает Уэст, вы можете повлиять на выборы с помощью массы других способов: фальшивыми новостями, кампанией дезинформации, лживой рекламой или атаками через соцсети.

Но даже если преимущества цифрового правительства перевешивают риски, применима ли эстонская модель для других стран? Как Эстонии удалось воплотить ее в жизнь?

Эксперты указывают на то, что правительство страны сделало этот проект важнейшим приоритетом для себя.

Но Эстония - маленькая страна с населением чуть больше 1,3 млн и размером с Бельгию. (Впрочем, Маргеттс подчеркивает: "У "Фейсбука" два миллиарда пользователей - и ничего, они справляются".)

К тому же сравнивать Эстонию с более крупными западными странами, такими как Великобритания или США, - это то же самое, что сравнивать яблоки с апельсинами.

Британская или американская системы управления, например, гораздо более сложны и запутаны, там мириад департаментов, а законы могут меняться в зависимости от того, в какой части страны вы находитесь.

В Эстонии подчеркивают, что "цифровое правительство" создает новые рабочие места

Фото: E-Residency

Не говоря уже о том, что чем больше государство, тем сложнее создать такую же единую платформу для всех запросов граждан, как в Эстонии.

Например, в большой по территории стране может вполне официально существовать несколько языков, что значительно усложняет задачу. Но всё значительно проще, если ваша страна маленькая, и население более или менее однородно.

Взять хотя бы налоговые системы и налоговые службы в США или в Британии. "Это огромные организации, и им не понравится, если какой-то маленький отдел из центра начнет ими командовать, - говорит Маргеттс. - В этом и состоит проблема с большими правительствами, которые тащат за собой из прошлого множество устаревших систем".

Однако если все-таки удастся наладить работу цифрового правительства, это избавит нас от долгих часов, проведенных в очередях в коридорах безликих казенных зданий, от раздраженных чиновников, которым, так же как и вам, совсем не нравятся большие очереди, и они готовы сорвать на вас недовольство.

Цифровое правительство - это прежде всего огромное удобство для граждан.

И несмотря на усложняющийся буквально на глазах мир, полный международного шпионажа и кибервойн, неумолимая оцифровка нашей повседневной жизни будет продолжаться.

В этом будущее, и, как считают эксперты, нет причин сомневаться в том, что правительство рано или поздно уйдет в интернет - как и многие другие аспекты нашей жизни. И это станет одной из важнейших задач XXI века.

"Amazon - это ведь всего лишь вебсайт, верно? Когда вы пытаетесь представить себе Amazon, вы же не думаете о зданиях. А когда вы думаете о правительстве, вы что, представляете себе некие помещения? Видимо, нет, - рассуждает Маргеттс. - Правительство - это всего лишь вебсайт, если забежать немного вперед".