Время белорусов 10 Томаш Мацейчук, Facebook

28.10.2017, 22:30

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Следующий удар по мечтам РФ о сверхдержаве и ассимиляции восточных славян нанесут белорусы.

Российских пропагандистов реально бесит национальное пробуждение украинцев. Для них украинская весна это полный провал 350 лет политики русификации и борьбы с украинством. Им казалось, что украинский вопрос решен окончательно, что такой нации больше нет, но сегодня мы прекрасно видим, как они ошиблись.

Но это не всё, это не конец кошмара наших российских соперников. Следующий удар по их мечтам о сверхдержаве и ассимиляции восточных славян нанесут белорусы.

Да, именно! Белорусы, нация создавшая Великое Княжество Литовское, культурная, европейская, по менталитету более похожа на поляков и чехов, чем на русских и татар.

350 лет русификации украинцев закончилось провалом. В случае белорусов это всего 200 лет. 200 лет с момента уничтожения Великого Княжества Литовского восточными варварами. Да, вы правильно поняли - с точки зрения Вильнюса, Гродно и Минска города России были отсталыми и азиатскими.

Нельзя забывать, что у жителей Минска, Гродно, Бреста или Витебска, есть государственные традиции, причем успешные, есть великие национальные герои, есть история успешных сражений с Ордой и Москвой, есть история восстаний против России, есть свое мононациональное государство. Всё это ждёт подходящего момента, в котором белорусы проснутся и поймут, что они не часть русского мира, ни тем более советского. У них свой прекрасный национальный мир, который ждёт своего возрождения!

Российские империалисты панически боятся белорусского национального ренессанса и будут делать всё, чтобы белорусы забыли свои язык, историю, настоящие герб и флаг. Только посмотрите с какой агрессией они реагируют на флаг ВКЛ!

Главный соперник России в Восточной Европе - Польша - с каждым годом становится сильнее. Происходит процесс модернизации и увеличения личного состава вооруженных сил, высокие темпы экономического роста привели к ситуации, в которой польский номинальный ВВП скоро составит 50% ВВП всей великой газово-нефтяной России. Варшава, вместе с Прагой, Братиславой и Будапештом, создают самый быстро развивающийся экономический блок в Европе. К ним, на востоке, присоединяется Украина, страна с проблемами, но и с огромным потенциалом. На севере - к V4 - присоединяются Литва, Латвия и Эстония. На юге - благодаря амбициозному проекту строительства автомагистрали Via Carpatia, к экономикам нашего блока реально подключатся Болгария и европейский лидер по экономическому росту - Румыния.

Найдется ли место для Беларуси в этой большой восточноевропейской семье? У меня нет сомнений - найдется! Но нельзя забывать, что Россия будет делать всё, чтобы остановить возвращение Минска из Евразии в Европу. Надо готовиться к провокациям Кремля, к защите границ Беларуси, надо с маленького учить белорусов тому, что их место с Польшей, Чехией, Литвой и Украиной, а не с Россией, надо учить их говорить на своей мове, гордиться своей историей, гусарами ВКЛ, которые били русских и татар, помнить про уничтожение Беларуси (БНР 1918) большевиками, про репрессии и террор против белорусов и их беларуской мечты, надо учить белорусских детей гордиться гербом «Пагоня» и бело-красно-белым флагом. Это самая лучшая прививка от русификации, советизации, русского мира и путинизма.

Белорусы, готовитесь, будьте осторожны, делайте выводы из украинского опыта и возвращайтесь домой - в Европу! Всё в ваших руках!

Жыве Беларусь!

Томаш Мацейчук, Facebook