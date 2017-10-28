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БАТЭ сыграл вничью с «Нафтаном»

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  • 28.10.2017, 20:13
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Фото: champ.by

Концовка чемпионата Беларуси продолжает интриговать.

В рамках 27-го тура чемпионата страны БАТЭ упустил победу над «Нафтаном» по вине спорного пенальти, благодаря которому гости в концовке матча сравняли счет, — 1:1.

БАТЭ — «Нафтан» — 1:1

БАТЭ: Щербицкий, Гайдучик, А. Володько, Иванич, Риос, Поляков, Милунович, Родионов (Бага, 83), Драгун, Стасевич, Гордейчук (М.Володько, 71).

«Нафтан»: Семенов, Чиж, Печенин, Штыгель, Лисица, Холодков (Одеоибо, 76), Сучков (Лавал, 72), Волков, Рыжко, Теплов, Плясунов (Эйике, 46).

Голы: 1:0 — Иванич (38), 1:1 — Волков реализовал пенальти (85)

Предупреждения: Волков (29), Гайдучик (85), Эйике (85).

БАТЭ теряет два ценных балла, которых им может не хватить для чемпионства, если только не сработает апелляция. Минское «Динамо» снова поднимается на вторую строчку, разгромив «Ислочь» со счетом 5:1.


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