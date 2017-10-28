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Правительство Испании предложило Пучдемону поучаствовать в выборах

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  • 28.10.2017, 20:26
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Карлес Пучдемон

В Мадриде будут приветствовать участие бывшего главы Каталонии в предстоящих перевыборах в региональный парламент 21 декабря.

Правительство Испании будет "приветствовать" участие отправленного в отставку главы Каталонии Карлеса Пучдемона в предстоящих выборах в региональный парламент. Об этом агентству Reuters заявил официальный представитель кабмина Иньиго Мендес де Виго в субботу, 28 октября, передает DW.

"Если Пучдемон хочет продолжить участие в политике, что является его правом, он должен готовиться к следующим выборам. Я совершенно уверен, что он сможет проявить себя в демократической оппозиции Мадриду", - отметил Мендес де Виго.

Пучдемон призвал к "мирному сопротивлению"

Днем ранее, 27 октября, Пучдемон был уволен с поста главы администрации Каталонии после активации 155-й статьи испанской конституции. Это произошло после того как региональный парламент в тот же день проголосовал за независимость Каталонии.

Мадрид также уволил все региональное правительство, распустил парламент и назначил новые выборы на 21 декабря. Сам Пучдемон призвал к "мирному противостоянию" испанским властям, но не объявил о каких-то конкретных действиях по борьбе за независимость.

Митинги в Мадриде и тишина в Барселоне

В субботу в Мадриде состоялся митинг за единство Испании. Тысячи людей потребовали отправить Карлеса Пучдемона и его администрацию в тюрьму за сепаратизм.

В пятницу, 27 октября, в Барселоне состоялся крупный митинг сторонников отделения от Испании. Это произошло после голосования парламента за независимость. Однако на следующий день в столице Каталонии крупных мероприятий не было.


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