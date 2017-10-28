Как Сталин уничтожал белорусскую культуру 11 Максим Мирович, maxim-nm.livejournal.com

28.10.2017, 20:38

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Фото: facebook.com

29 октября 1937 года в тюрьме НКВД в Минске расстреляли более сотни представителей интеллектуальной элиты Беларуси.

Ровно 80 лет назад, ночью 29 октября 1937 года в тюрьме НКВД в Минске было расстреляно более сотни представителей интеллектуальной элиты Беларуси — были уничтожены те, кто творил культуру и, фактически, ковал белорусскую идентичность и будущее страны — литераторы, наркомы просвещения и юстиции, ректор БГУ и многие, многие другие.

Почему были расстреляны именно писатели?

Практически все из списка были расстреляны по сфабрикованному ОГПУ делу "Союза освобождения Беларуси" — из арестованных поэтов, писателей и ученых под пытками выбивали показания о якобы участии в "контрреволюционной организации". На самом деле НКВД и сталинским властям был нужен просто формальный повод, чтобы избавиться от интеллигентной верхушки, как сейчас говорят — лидеров мнений. Как известно, бессловестными и легко подчиняющиися людьми проще управлять, а на роль "культурных символов" прекрасно подойдут и другие советские писатели, более лояльные, что с охотой расскажут людям о "дружбе народов".

Ещё очень важный момент — что именно предшествовало арестам и какая среда нетерпимости к инакомыслию была создана в обществе. Правы те, кто говорит о том, что не Сталин лично написал миллионы доносов — доносы очень часто писали знакомые, друзья и "коллеги по работе", которые хотели занять ту или иную должность — это я знаю не по книгам, а по личным семейным расскзам — мой прадед в те годы был известным театральным режиссёром в Минске, который вовремя оставил все дела и уехал в Гомель.

В 1988 году, ещё при советской власти было признано, что никакого "Союза освобождения Беларуси" не существовало вовсе — это была целиком выдуманная виртуальная организация, призванная оправдать расправу над инакомыслящими либо просто "отклонившимися от курса".

Несколько фамилий и биографий

Алесь Дудар. Родился 24 декабря 1904 года в деревне Новосёлки. В 1921 году окончил среднюю школу в Минске, участвовал в работе передвижного драматического театра — группы Владислава Голубка (Голубок был расстрелян в сентябре 1937-го). В 1927 году вступил в белорусское объединение "Полымя", поступил в БГУ, но был вынужден покинуть университет в 1928 году по политическим мотивам.

Своими статьями "Довольно анекдотов" и "Топтание на месте" положил начало т.н. "театральной дискуссии", начал работать как театральный критик. 29 марта 1929 года за публикацию стихотворения "Пасеклi наш край папалам" арестован и выслан в Смоленск, в 1932 году получил возможность вернуться в Минск. Повторно арестован в октябре 1936 года, расстрелян в 1937 году по обвинению в участии "в антисоветской объединенной шпионско-террористической национал-фашистской организации". Посмертно реабилитирован 21 сентября 1957 года. Место захоронения неизвестно.

Валерий Моряков. Родился 27 марта 1909 года в поселке Козырево Минского района, в 1924 году закончил минскую семилеткуи до конца 1925 года работал каменщиком вместе со своим отцом. С июня 1925 года в печати стали появляться его первые стихи, в декабре Валерий был назначен секретарём организации "Пiянер Беларусi". Максим Горецкий писал о Валерии так: "Моряков отличается лиричностью, эмоциональной напряженностью, звучностью своих стихов. У него много чувства, он любит яркие краски и звучание".

В марте 1935 года был арестован органами безопасности, освобожден после 3 месяцев пребывания во внутренней тюрьме НКВД. Повторно арестован в октябре 1936 года. После года пыток изувеченного Морякова тройка НКВД осудила как "члена контрреволюционной национал-фашистской организации". Расстрелян в 1937 году во внутренней тюрьме НКВД Минска. Реабилитирован 23 апреля 1957 года.

Михась Чарот. Родился в крестьянской семье в городе Руденск, в 1896 году. Во время Первой мировой войны служил офицером запасного полка в Кузнецке, после вернулся в Минск. В 1920 году вступил в ВКП(б), был редактором газеты "Советская Белоруссия". В 1924 году учился в Государственном институте журналистики. Начальный этап творчества Чарота был отмечен национально-патриотическим звучанием, которое в 1921 году уступает место революционно-пролетарским, в творчестве доминирует моив противопоставления прошлой жизни "под гнётом" новой радостной.

Был арестован в январе 1937 года и одновременно исключен из ВКП(б), осужден внесудебным органом НКВД как участник "контрреволюционной соцдемовской организации". После допросов и пыток признал себя виновным, расстрелян в ночь с 29 на 30 октября 1937 года. Реабилитирован 8 декабря 1956 года.

Изи Харик. Родился в 1898 году в Зембине, в Борисовском уезде, с ранних лет трудился пекарем, учителем и библиотекарем. В 1919 году записался добровольцем в Красную армию, участвовал в гражданской войне, служил санитаром. В 1921-22 году был студентом БГУ, с 1922 году обучался также в Москве. Работал редактором журнала "Штерн" ("Звезда"), что выходил на языке идиш. Поэзия Харика была насыщена мотивами народных песен — еврейских и белорусских. Его сочинения становились хрестоматийными, их изучали в еврейских школах и училищах. Стихи Изи Харика переводили Анна Ахматова, Аркадий Кулешов, Максим Танк и другие.

11 Сентября 1937 года Изи Харик был арестован, 28 октября выездная сессия Военной коллегии вынесла Изи Харику смертный приговор, судебное заседание длилось 15 минут. Расстрелян 28 октября в Минске, реабилитирован летом 1956 года.

Платон Головач. Родился в 1903 году, в деревне Побоковичи Минской губернии. В 1920 году создал комсомольскую ячейку, активно участвовал в ликвидации безграмотности среди взрослого населения, организовал клуб и избу-читальню, стал селькором уездной газеты "Камунiст", в 1926 году окончил Коммунистический университет Беларуси. Активно печататься стал с 1921 года, произведения писателя переводились на русский, польский, украинский, чешский, еврейский и другие языки. Наиболее известные сборники и рассказы — "Загубленае жыццё" (загубленная жизнь), "Вiнаваты" (виноватый), "Хочацца жыць" (хочется жить).

Арестован в 1937 году, осужден как организатор "террористической группировки", расстрелян в минской тюрьме НКВД. Реабилитирован в 1956 году.

Послесловие

Когда-то, в годы моей учебы в гимназии, уроки по истории были очень простыми — они состояли из точных дат и событий, а эпоха сменяла эпоху в точности по календарным датам. Так, к примеру, мы учили, что Средневековье закончилось в 1492 году — мол, Колумб октрыл Америку, на этом Средневековье и кончилось, выдохлось всё. Уже позже, в годы учебы в ВУЗе я много читал по истории повседневности и узнал, что на "бытовом уровне", а где-то и на политическом Средневековье продолжалось ещё очень и очень долго — кто-то называл его концом Английскую революцию 1640 года, а кто-то и вовсе взятие Бастилии в 1789 году.

Со сталинизмом и культом личности великого агронома и животновода произошло примерно то же самое — культ личности формально был развенчан в 1956 году, но сталинизм и сталинисты живы и сегодня — достаточно хотя бы почитать комментарии к моим постам про СССР. Телом эти люди живут в XXI веке с компьютерами, открытыми границами и свободным перемещением по миру, а ментально продолжают жить в той самой синей фуражке и с наганом в руке, в темном сыром подвале тюрьмы НКВД 28 октября 1939 года.

Максим Мирович, maxim-nm.livejournal.com