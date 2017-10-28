История «Заславского замка» за миллион 4 28.10.2017, 21:12

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Фото: tut.by

«Заславский замок» начинали строить в прошлом веке, но за 25 лет так и не построили.

«Заславский замок» начинали строить в прошлом веке, но за 25 лет так и не построили. Поэтому в историю он, скорее всего, войдет благодаря упоминанию в президентском Указе 425 как недостроя. «Замок» — это комплекс зданий из красного кирпича на 13 гектарах, который уже лет десять никто не строит. Теперь он целиком продается на аукционе. Цена несколько раз снижалась: с 3,5 до одного миллиона долларов. Если желающих купить не найдется, его могут снести. Журналисты tut.by выясняли, что стоит миллион, в каком состоянии «замок» сегодня и есть ли смыл его достраивать.

По замыслу, комплекс, который журналисты окрестили «Заславским замком», должен был примерить вывеску «Мотель «Рагнеда».

История замка-мотеля началась в 1991-м. Кооперативу «Рагнеда» на берегу Заславского водохранилища, между деревней Гонолес и городом Заславлем, рядом с оживленной автотрассой на Молодечно был выделен земельный участок в 13 гектаров. Строительство начали в 92−м, чуть позже концепция трансформировалась: кооператоры замахнулись на строительство многофункционального гостинично-развлекательного комплекса с рестораном и казино.

В ходе строительства названия компаний, которым принадлежал комплекс, постоянно менялись. После «Рагнеды» строительство продолжал кооператив «Старый замок», потом фирма «Старый замок Заславский». Изымался же участок с недостроенным комплексом (по Указу 425) в прошлом году уже у СООО «Заславский замок».

Владельцы недостроя, к сожалению, с журналистами общаться отказались, поэтому мы можем лишь предполагать, какие задумки они пытались реализовать.

Судя по разнице в кирпичной кладке, главное здание изначально задумывалось как трехэтажное с «замковой» архитектурой. Эти этажи выложены красным кирпичом.

Известно, что в 2004 году появился новый инвестор, после чего в проект реконструкции (его подготовила компания «Моноракурс») были внесены изменения: надстроен еще этаж из газосиликата плюс мансарда. После реконструкции площадь гостиницы увеличилась до 8,5 тысячи квадратных метров. Теперь те части фронтонов из блоков, которые не закрывает черепичная крыша, постепенно разрушаются.

Рядом в схожей стилистике должны были достроить административный корпус в три этажа, но вторая часть здания из газосиликатных блоков «выросла» лишь до уровня первого этажа. Первая же часть здания снаружи создает впечатление обжитого: на улице декоративные фонари, фасадная отделка, на окнах — жалюзи, мощеные дорожки у входа. Вероятно, это единственное здание этого комплекса, которое можно считать полностью достроенным.

А вот чему мы не смогли поначалу найти объяснение, так это двум бетонным колодцам большого диаметра и глубиной около 4 метров поодаль от административного здания. В одном из них стояла деревянная лестница, поэтому попасть в него журналисту не составило особого труда. Оказался на дне — выяснил: колодцы между собой связаны коротким переходом.

Из второго же колодца есть еще один один вход: в темный железобетонный туннель. Когда-то он был заколочен досками, но местные «сталкеры» проход расчистили. Продвигаться по нему можно только с фонариком — через пять метров видимость нулевая. Слева и справа туннеля — проемы в такие же темные помещения: есть очень большие залы, а есть мини-комнатушки. В некоторых раньше были электрощитовые — судя по раскуроченным металлическим ящикам, здесь поработали сборщики цветного металла. О назначении остальных остается лишь догадываться. Загадкой остались и автомобильные шины, которые кто-то сюда принес и разбросал. Удивительно, но в подземелье сухо.

По одному из боковых коридоров журналист вышел к открытой двери из ПВХ со стеклопакетом. Оказалось, что это был вход на цокольный этаж административного здания. От двери вверх ведет лестница в… офис! На полах ламинат, на стенах обои и декор, под окнами радиаторы, в кабинетах столы и стулья. Здесь никого нет, но есть ощущение, что еще недавно в здании работали: на столах — бумаги, приказы и официальные письма, в шкафах и на стеллажах документы в папках, телефоны… Такая же картина и на втором, мансардном этаже. Впечатление такое, что все в один момент встали и вышли, только зачем-то сломали умывальники в санузлах. По сути, здание внутри после косметического ремонта можно использовать для работы.

Тем же путем возвращаемся в туннель. Можно было бы и вернуться, но осталась еще не исследованной часть туннеля, которая вела предположительно под здание замка.

Так оно и оказалось. По нему попадаем на лестницу, выводящую в главный гостиничный комплекс.

Что задумывали проектировщики, прокладывая такой длинный туннель под всем комплексом зданий? Ясно одно, денег в подземелья закопали очень много.

Вопреки ожиданиям, доступ в здание никак не ограничен. В него можно попасть и не через туннель, а через парадный вход — большой проем в «башне», который когда-то планировался, наверное, как главный вход в вестибюль. Владельцы замка, до того как «все пропало», успели вложиться в отделку.

Например, стены внутри на первом этаже, на входе, были когда-то облицованы плитами из ракушечника. Правда, отделка сохранилась фрагментарно — мародеры явно оценили декор, поэтому теперь большая часть стен голая. Лестничные пролеты до 4-го этажа облицованы мрамором. Возможно, на него не нашлось ценителей, а может, отодрать его от стен без перфоратора невозможно, но тем не менее мраморная облицовка здесь цела и даже без граффити. Нашли мы и целые элементы декора из гипса с надписью Ragneda, которые, возможно, когда-нибудь украсят стены гостиницы.

Кирпичные стены на нескольких этажах штукатурились, однако затекающая с крыши вода сделала свое дело и штукатурный слой кое-где отслоился.

Перед тем как строительство полностью остановилось лет 10 назад, в здании успели установить пластиковые окна, развести электрику. Частично над ними уже «поработали» — кабель вырезан, много разбитых окон. Задняя часть гостиничного корпуса недостроена, без крыши, поэтому здесь кирпичная кладка разрушена значительно сильнее.

И опять загадка: автомобильные шины разбросаны по всем этажам, балконам и лестницам. Кто их сюда притащил и зачем?

На выделенной четверть века назад земле есть еще недостроенные объекты — за несостоявшимся мотелем «Рагнеда» в траве и хмызняке стоит 9 коробок коттеджей из красного кирпича под черепичной крышей. Согласно описи, самый небольшой из них — 270 «квадратов». Окон и дверей в них нет. Визуально, некоторые из них проще снести: стены частично обрушились, кирпичная кладка сильно осыпалась. Хотя есть и вполне крепкие здания. Наверное, здесь должна была получиться настоящая улица, идущая к водохранилищу: сразу за коттеджным комплексом — береговая линия Заславского водохранилища и гребной канал. Пока же это прекрасное место для страйкбольных боев.

О причинах, помешавших все это достроить, остается лишь догадываться: может — кризис, а может, инвесторы и владельцы силы не рассчитали. Но комплекс, который мог бы стать успешным бизнес-проектом, теперь зарастает лесом, некоторые здания уже проще снести, чем достроить. Хотя общая картина не такая уж и печальная — подземная часть комплекса находится во вполне нормальном состоянии, административное здание нуждается в косметическом ремонте. Главное здание, несмотря на то, что оно не было законсервировано, еще можно восстановить.

Учитывая расположение — береговая линия Заславского водохранилища, 25 километров от Минска, рядом оживленная трасса на Молодечно, — предложение можно считать выгодным. Земельный участок в 13 гектаров передается новому владельцу в аренду на 30 лет.

По нашей информации, к предстоящему 31 октября аукциону по «Заславскому замку» интерес есть, но вот состоится ли сделка? Миллион долларов — это порядочная сумма, и небольшому бизнесу она не по зубам. А с учетом того, сколько нужно будет еще вложить в проект и строительство, «Заславский замок» сможет вытянуть лишь крупный инвестор.

Если объект не будет продан, местные власти имеют право его снести. И такой вариант вполне вероятен, так как рядом находится гребной канал и Центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта. И здесь будут проходить в 2019 году международные соревнования. Поэтому терпеть рядом заброшенный недострой никто не станет.

Кстати, настоящий исторический замок в Заславле когда-то был. Его местные жители разобрали в 19 веке на стройматериалы.