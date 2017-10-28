Пять городов, где можно приобрести недвижимость за биткоины 1 28.10.2017, 20:55

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Купля/продажа недвижимости за биткоины – сейчас модная тенденция.

Биткоин - это валюта следующего поколения, которая уже сейчас стала глобальным явлением. Обладая высоким уровнем безопасности и анонимности, криптовалюта может стать потенциальной заменой денег в ближайшем будущем, пишет altcoin.info.

Некоторые отрасли, включая рынок недвижимости, активно применяют эту технологию, позволяя клиентам покупать недвижимость за биткоины во многих городах мира. Это нетрадиционный подход, но он быстро набирает обороты и стает популярным. Купля/продажа недвижимости за биткоины – сейчас модная тенденция.

1. Майами, штат Флорида, США

Недавно житель Майами порадовал СМИ новостью, продав свой дом в Корал-Гейблсе за более чем $6 млн - или примерно 1600 BTC.

Хотя биткоин уже несколько лет присутствовал на рынке недвижимости Майями, местные издания пестрели заголовками о необычной сделке. С момента запуска в 2009 году, продвинутые и высокотехнологичные агенты по недвижимости, инвесторы и покупатели, стали широко применять новую криптовалюту.

Риэлторы уверены, что рынок Южной Флориды, особенно Майами, идеально подходит для биткоина. Всемирное признание и распространенность биткоина стали основными факторами повышенного интереса и внимания к нему в этом регионе. Использование альтернативной формы валюты открывает новые возможности для покупателей и инвесторов со всего мира, включая Азию, Канаду, Южную Америку и т.д.

2. Дубай, ОАЭ

США - не единственная страна, которая оценила преимущества биткоина для сферы недвижимости. Группа компаний Knox Group, базирующаяся на острове Мэн, недавно объявила о запуске жилищно-коммерческого проекта на сумму $325 млн.

Клиенты компании смогут приобрести апартаменты в жилом комплексе за биткоины. Стартовая цена квартир-студио составит 33 BTC, однокомнатных апартаментов от 54 BTC - или примерно $250000. Самый дорогой вариант стоит около 80 BTC. Некоторые квартиры уже проданы за криптовалюту, оставшиеся - зарезервированы.

3. Нью-Йорк, США

Инвесторы и агенты по недвижимости в The Big Apple также считают, что биткоин – это валюта будущего. Команда Magnum Real Estate рискнула и теперь принимает биткоины в качестве оплаты за апартаменты в East Village на Манхэттене.

Инвестиционные трасты в сфере недвижимости ищут возможности для диверсификации своих портфелей, а Нью-Йорк - идеальная площадка для этого.

4. Озеро Тахо, штат Калифорния, США

Недвижимость в популярной рекреационной зоне на озере Тахо также можно купить за биткоины. Недавно неизвестный покупатель здесь приобрел в собственность 1,4 акров земли с 42 объектами за биткоины. Сделку оценили в $1,6 млн или 2739 BTC. Согласно сообщениям, первоначально покупка недвижимости за биткоины была идеей покупателя.

5. Бали, Индонезия

Остров Бали в Индонезии, часто фигурирующий в биткоин-сделках с недвижимым имуществом, на самом деле был одним из первых мест, где с этой целью применили криптовалюту.

Покупатель, имя которого история умалчивает, потратил на виллу на Бали более 800 биткоинов на общую сумму примерно $500 000 по курсу на момент сделки.

Будущее биткоина и рынка недвижимости

Несмотря на неопределенность на рынке криптовалют, технически подкованные и рисковые инвесторы и агенты продолжают активно работать с криптовалютой. Безусловно есть множество рисков, но и массу преимуществ не стоит снимать со счетов.