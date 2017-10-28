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СБУ: Макс Корж не угрожает национальной безопасности Украины

  • 28.10.2017, 21:24
Макс Корж
Фото: kp.by

СБУ сняла запрет на въезд в Украину для белорусского исполнителя.

Служба безопасности Украины сняла запрет на въезд в страну для белорусского исполнителя Макса Коржа. Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос издания "Крым.Реалии".

В документе сказано, что СБУ не обнаружила угрозы национальной безопасности в действиях Коржа.

"Вместе с тем, обращая внимание на пребывание Коржа в Автономной Республике Крым и присутствие в его действиях признаков административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 204-1 и 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, о факте нарушения им правил пересечения государственной границы проинформирована Государственная пограничная служба Украины", – говорится в ответе.

26 февраля стало известно, что 10 февраля Коржу запретили въезд в Украину на пять лет из-за выступлений в оккупированном Крыму.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года.

Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, а также въезд отдельным артистам за их "действия, противоречащие интересам Украины".


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