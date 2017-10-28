Тысячи людей в Мадриде митинговали за единство Испании

Тысячи людей в Мадриде митинговали за единство Испании1
- 28.10.2017, 21:40
Митингующие выразили поддержку правительству Испании, призвав «не быть слабыми» в каталонском вопросе.
Тысячи людей 28 октября вышли на митинг в испанском Мадриде, чтобы выразить поддержку единству Испании.
Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на издание El Mundo. На акции звучали лозунги "Испания едина", "Тюрьму – за переворот" и другие.
Митингующие также выразили поддержку правительству Испании, призвав "не быть слабыми" в каталонском вопросе.
27 октября парламент Каталонии принял резолюцию, которая декларирует независимость от Испании. В ответ Сенат Испании разрешил правительству страны ввести в Каталонии прямое правление.
28 октября официальный Мадрид лишил Каталонию автономии и взял на себя ответственность за управление регионом.