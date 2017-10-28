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Тысячи людей в Мадриде митинговали за единство Испании

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  • 28.10.2017, 21:40
Фото: EPA

Митингующие выразили поддержку правительству Испании, призвав «не быть слабыми» в каталонском вопросе.

Тысячи людей 28 октября вышли на митинг в испанском Мадриде, чтобы выразить поддержку единству Испании.

Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на издание El Mundo. На акции звучали лозунги "Испания едина", "Тюрьму – за переворот" и другие.

Фото: EPA

Митингующие также выразили поддержку правительству Испании, призвав "не быть слабыми" в каталонском вопросе.

Фото: EPA

27 октября парламент Каталонии принял резолюцию, которая декларирует независимость от Испании. В ответ Сенат Испании разрешил правительству страны ввести в Каталонии прямое правление.

Фото: EPA

28 октября официальный Мадрид лишил Каталонию автономии и взял на себя ответственность за управление регионом.

Фото: EPA
Фото: EPA

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