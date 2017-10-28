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Видеофакт: Супергол игрока минского «Динамо»

  • 28.10.2017, 21:49
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Эффектный гол украинского полузащитника стал украшением разгромной победы «Динамо» над «Ислочью».

Игра «Динамо» против «Ислочи» ожидалась с огромным интересом. «Бело-синие» продолжают бороться за чемпионство, а «волки» пытаются спастись от вылета. И получается в последнее время у команды Виталия Жуковского вполне неплохо. Клуб из Минского района одержал три победы подряд, но игра с «Динамо» – совершенно другая история, пишет «Трибуна».

Хоть «Ислочь» и сопротивлялась в первом тайме, однако более маститый оппонент просто укатал хозяев в искусственный газон стадиона ФК «Минск». Начало разгрому положил Александр Нойок, приложившись с дальней дистанции. Выглядит все очень эффектно.

Антон Сарока тоже не остался в этот холодный вечер без гола.

Украинский легионер минчан Дмитрий Хлебас тоже забил. Для экс-форварда «Ворсклы» этот гол стал третьим в чемпионате Беларуси.

«Ислочь» все-таки сумела один мяч отыграть. И переиграл Игнатовича тот самый Александр Папуш, которого еще недавно обвиняли в участии в договорняках. Но, по решению учредителя «Ислочи», Александр в команде остался и забил вот такой гол.

Ну а повеселил публику в субботу Сергей Гуренко. Коуч «Динамо» раньше частенько говорил о том, что убить в себе футболиста не очень просто, и иногда во время матчей технично принимал мячи, летевшие за кромку поля. На этот раз Сергей Витальевич сыграл головой.

В итоге 5:1 – очень и очень уверенная виктория «Динамо».


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