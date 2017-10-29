Европарламент: Никто в ЕС не признает независимость Каталонии 8 29.10.2017, 8:10

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Глава Европарламента Антонио Таяни пожелал скорейшего восстановления законности в испанской провинции.

Председатель Европарламента Антонио Таяни исключил возможность признания независимости Каталонии кем-либо из членов ЕС, сообщает в воскресенье информагентство Associated Press (перевод – interfax.ru).

Он заявил, что "никто никогда" не признает регион, объявивший о своем отделении от Испании, самостоятельным государством. Он также назвал прошедший в Каталонии референдум незаконным и выразил надежду на скорейшее восстановление верховенства права. Таяни также сказал, что ЕС не будет посредником в этом конфликте, поскольку он является внутренним делом Испании.

В пятницу депутаты парламента Каталонии проголосовали за провозглашение независимости от Испании. Мадрид вслед за этим решением отстранил от работы женералитат (исполнительную власть) Каталонии, распустил региональный парламент.

В субботу власти Испании опубликовали распоряжение премьера страны Мариано Рахоя, в соответствии с которым вице-премьер Сорайа Саэнс де Сантамария берет на себя управление Каталонией. Однако, как сообщает агентство EFE со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, отстраненные власти Каталонии планируют попытаться продолжить работу.