Турчинов: Наш оркестр будет играть в освобожденных Луганске, Донецке и Крыму 4 29.10.2017, 8:24

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Александр Турчинов

Фото: Reuters

Украина восстановила сообщение через реку Северский Донец.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов на открытии восстановленного моста через реку Северский Донец заявил, что "такой классный оркестр", который имеет Госслужба транспорта, будет играть в освобожденных Луганске, Донецке и Крыму, сообщает gordonua.com.

"Придет время. И там погода лучше намного. Будет играть", – пообещал он.

Видео своего выступления Турчинов опубликовал на своей странице в Facebook. Мост через реку Северский Донец в Рубежном Луганской области восстановили военные 19-го отдельного мостового отряда Государственной специальной службы транспорта. Его открыли 27 октября.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.