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«Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»

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  • 29.10.2017, 8:33
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В регионах зреет бунт.

Утром 26 октября около полусотни механизаторов и водителей коммунального сельскохозяйственного УП «Кривск» Буда-Кошелевского района Гомельской области отказались начинать работы. Работники агрогородка получают по $25. В белорусских реалиях за такие деньги прожить невозможно. Власти не обращают внимание на проблемы простых белорусов и рапортуют об «успехах».

Как живут белорусские регионы, являются ли локальные бунты знаком времени? На эту тему сайт Сharter97.org поговорил с представителем Белорусского Национального Конгресса в Гомеле Алесем Евсеенко.

- На Гомельщине средняя зарплата составляет около $100. По-большому счету в сельской местности работы нет совсем. Может помните ситуацию, в которую попал Иван Хвоин. Тогда власти начали борьбу с африканской чумой и без всякого спроса уничтожили все его подворье. Никакой компенсации он не дождался. К нему на работу устраивались односельчане, жители других деревень, которым просто не было за что купить буханку хлеба, а он давал им работу.

Жители сельской местности находятся просто в ужасающих условиях. У людей забрали работу, а пенсионного возраста они еще не достигли. Вот поэтому люди и поднялись против этой несправедливости. Если человек живет в деревне, то что, он человек другого сорта? А когда посевная начинается, то от зари до зари люди работают.

- В Гомеле бунтуют работницы «Каштана», о своей забастовке заявило полоцкое «Стекловолокно». Выходит не все так гладко на белорусских предприятиях …

- Я вчера вечером возвращался домой и стал свидетелем разговора работников Гомельской фабрики «Спартак». Они возвращались со смены и говорят: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить, тогда бы он понял, как люди живут!» Люди недовольны маленькими зарплатами, тем, что тяжело добираться на работу. Если на «Спартаке», который считается более-менее стабильным предприятием, рабочие недовольные ходят, то что говорить о других. Тут к бабке не ходи, что люди злые на эту власть.

Вот вчера взяли в Гомеле и повысили цены на проезд. И даже нигде об этом не сказали. В цивилизованных странах власти профсоюзам отчитываются за каждую «накинутую» к ценам копейку. Многие люди настолько ошарашены тем, что в нашей стране произошло, что потеряли связь с реальностью, не понимают, что экономике пришел «капут».

Власти довели все до такого абсурда, что сами загнали себя в угол. Те постановления, декреты, все, что они делают на местном уровне - такая глупость, что их просто никто не выполняет. Власти не знают, чем им заняться. Приведу простой пример: вот недавно работникам автошколы «вверили» полкилометра дороги, которые они должны содержать в чистоте. Cама автошкола никакого отношения к этой дороге не имеет. Что это получается? Учащихся автошколы ты не обяжешь уборкой заниматься, ведь они деньги за обучение платят. Бери метлу - и мети. Инструктора постоянно заняты работой, когда им это делать? Ночью?

Вся эта глупость приведет нашу страну к коллапсу, да он уже случился.

А сколько денег идет на разные контролирующие органы, ничего не производят - а «денежки» получают.

В Гомеле был подшипниковый завод - закрыли, людей выкинули на улицу и сделали из него магазин. Завод пластмассовых изделий тоже закрыли.

- Вы упомянули о закрывающихся предприятиях. А рабочих мест в нашей стране не прибавляется. Кто помоложе - уезжают работать за границу. Но все же не уедут. Что делать белорусам, которые никуда уезжать не хотят?

- Cкажу вам так: доедят зимой закатки, соленья-варенья - и увидите, что весной будет. Будет бунт. Властям не нужно доводить до такого состояния людей, пусть садятся за стол переговоров с лидерами оппозиции! Пусть они поймут, что оппозиционеры такие же люди, которые переживают за свою страну, хотят жить в нормальных условиях, а чиновники ведут себя, как глупцы. Вместо того, чтобы всем вместе разработать выход из ситуации, в которой мы оказались,  они продолжают загонять нашу страну в средневековье. На предприятиях сидят «пришибленные» идеологи, которые «фильтруют» людей, чтобы только «правильных взглядов» попадались. Вот всеми этими мерами они и доводят людей до того, что люди пойдут в партизаны.


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