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«Мясо, конечно, пенсионерам, не по карману»

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  • 29.10.2017, 16:22
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Фото: russianlook.com

Белорусы рассказали, как выживают на свою пенсию.

Как живут на эти деньги пенсионеры — сколько тратят на коммуналку, что едят, какие суммы откладывают на «непредвиденный случай»?

Tut.by поговорил с тремя нестоличными пенсионерками, которые, признаются, «не шикуют, но и не шибко экономят» — и даже умудряются с пенсии помогать детям и внукам.

«Иногда позволяю себе колбасу»

С витебской пенсионеркой Нелли Атрахимович, бывшим бухгалтером, встречаемся возле сетевого супермаркета на Московском проспекте. Перед нами — обаятельная женщина в ярко-бордовой куртке, пестром шарфике, с аккуратным макияжем и уложенной прической. А ведь всего-навсего вышла в соседний магазин за кефиром! Женщине приходится каждый день выделять на питание не более 7,5 рубля. Если выйдешь за этот лимит сегодня, то придется на чем-то экономить завтра. Но бывший бухгалтер старается жить по средствам.

Пенсия у Нелли Яковлевны — 330 рублей. Рассчитывать приходится только на них, так как других источников дохода вроде продажи овощей со своего огорода у женщины нет.

— Дача у нас есть, но мы ездим туда отдыхать.

Получив пенсию, Нелли Яковлевна в первую очередь откладывает деньги на оплату услуг ЖКХ. Летом это около 70 рублей, в отопительный сезон — около 90. Еще около 10 рублей уходит на средства гигиены и бытовой химии.

— Это небольшая статья расходов: пачки стирального порошка хватает на несколько месяцев, тюбика зубной пасты — на месяц.

Основная часть пенсии — 230 рублей — идет на продукты. Если разделить на 30, то в день наша героиня может позволить себе потратить на еду не более 7,5 рубля.

— В магазин хожу практически каждый день. Обычно составляю список покупок.

Итак, сегодня в списке: кефир, яйца, котлеты (имеется в виду полуфабрикат), батон, рис.

— Ну что, идем сначала в молочный!

По пути останавливается в мясном отделе. Решает, что магазинные котлеты ей все же не нужны, и берет упаковку полуфабриката «Студенческий» из говядины.

— Хорошие и недорогие ребрышки, — комментирует покупательница. — Борща наварю. Мясо, конечно, нам, пенсионерам, не по карману. Иногда позволяю себе колбасу, не без этого. Сыр дешевый покупаю, слежу за акциями. А если сыр выше «десятки» за килограмм — это уже для меня дорого. Консервы рыбные по 2 рубля за банку — тоже дорого, ищу подешевле. А вообще стараюсь покупать рыбу. Была вот недавно недорогая скумбрия — по 3,90. Я ее запекала.

Магазинные яйца Нелли Яковлевна также решила не покупать. По ее мнению, очень мелкие и дорогие.

— Яйца лучше брать на рынке, — делится лайфхаком пенсионерка. — Туда привозят свою продукцию и Городокская, и Оршанская птицефабрики. Десяток мелких яиц — таких же, как в магазине, там отдают по 90 копеек. Это почти вдвое дешевле, чем эти, по 2 рубля. А крупные на рынке стоят 1 рубль 70 копеек: хоть ненамного, но тоже дешевле.

В молочном отделе покупательница берет литровый пакет кефира жирностью 3,2%.

Идет к фруктам и овощам. Ловко выбирает хорошую связку бананов — 1 рубль 89 за килограмм.

— Фрукты, конечно, сейчас любые на выбор, были бы деньги. Но я беру то, что по «пенсионерским» ценам. Сейчас вот доступный виноград — по 2 рубля с копейками. Почти постоянно покупаю. Хотелось бы купить гранат, но это для меня дорого.

Дольше всего Нелли Яковлевна задерживается в бакалее. Думает, какой взять рис — пропаренный или обычный. «Из непропаренного получается невкусная каша, но пропаренный дороже…» — сомневается хозяйка. Решает взять полкило пропаренного — за 1 рубль 9 копеек.

В хлебном Нелли Яковлевна берет половинку нарезанного батона и идет к кассе. В чеке сегодня 9 рублей 15 копеек. Значит, сегодня лимит в 7,5 рубля немного превышен. Придется на чем-то сэкономить потом.

— Пенсии часто не хватает, — признается пенсионерка. — Особенно если сделать какие-то крупные покупки. Недавно, например, очень потратилась — поставила в квартире пластиковые окна. Стараюсь экономить на одежде. Слежу за скидками в магазинах. Куртку вот купила в дискаунтере — за 33 рубля. Дешево и сердито! За такую же сумму нашла и туфли на акции.

К счастью, такая солидная «пенсионерская» статья расходов, как походы в аптеку, нашу героиню не затрагивает:

— Слава Богу, не болею и по аптекам не хожу.

«Иногда даже приходится оправдываться за позитив»

Гомельчанка Вера Тимофеевна встречает нас приветливой улыбкой и с порога зовет пить чай. На столе уже ждут печенье, варенье и обязательное любимое лакомство пенсионерки — гречишный мед. В самый разгар чаепития хозяйка вдруг неожиданно достает из шкафа вязаную малиновую шаль. «А это вам! Люблю людям делать приятное», — объясняет душевный порыв пенсионерка.

Уже 17 лет она живет одна. Муж умер. Дети разъехались. Конечно же, навещают. Но Вера Тимофеевна старается собирать родных только по праздникам, говорит — не хочет нагружать своими проблемами. «У них работы, заботы. А я пока могу сама, зачем их по пустякам дергать?» — рассуждает пенсионерка.

Почти весь ее трудовой стаж прошел на одном предприятии — на фабрике «8 Марта»: начинала карьеру петельщицей, а заканчивала — инженером по оборудованию.

— В советские годы было правило: если работаешь на одном месте, то пенсия потом больше. Но я, конечно, не из-за этого там почти 40 лет провела. Просто нравилась работа.

— Ну а что пенсия, и в самом деле больше?

— Я не знаю, — улыбается Вера Тимофеевна, — сейчас я получаю 350 рублей.

50−60 рублей у пенсионерки уходит на оплату коммунальных услуг. Примерно 200 рублей тратит на продукты. Говорит, что этих денег ей хватает. Еще удается и откладывать — «на непредвиденное»: недавно вышел из строя старый «Горизонт», купила новый — с плоским экраном. Вещи пенсионерка уже давно не покупает. Перекраивает старый гардероб.

— Не голодаю! Идите-ка сюда, посмотрите, — открывает старенький холодильник хозяйка. — Вот куриные грудки, творог, сгущенка, молоко, вот сало, — все необходимое у меня имеется. Главное — не лениться и самой готовить. Конечно, если колбасу одну есть, то никаких денег не хватит.

В специальную тетрадь Вера Тимофеевна исправно записывает все свои расходы. Ежемесячно выходят примерно одни и те же цифры. В августе, правда, вышла за лимит: снова разболелись суставы, пришлось покупать много лекарств.

— В 80 лет никогда не знаешь, где прихватит. Вон, видите, целый взвод «мазил», — кивает Вера Тимофеевна на полку с десятком тюбиков и бутылочек. — Или к врачу пойдешь, отправляют на УЗИ, а там, если бесплатно, то очередь на много месяцев, а если без очереди — будь добр, плати, пожалуйста. Что делать? Идешь и платишь.

Еще один повод для волнений у Веры Тимофеевны — недавно закрытый возле дома магазин. Правда, несколько дней назад в этом же месте все-таки поставили палатки выездной торговли. Но пенсионерка переживает, что с приходом морозов ряды работать не будут — и тогда за продуктами придется добираться в супермаркет через два квартала. По зимней дороге с больными суставами — миссия опасная и почти невыполнимая. К тому же, говорит Вера Тимофеевна, по ее наблюдениям, в супермаркете все дороже.

— У девочек здесь скумбрия по 3 рубля 80 копеек, в супермаркете — больше четырех рублей; сахар — дешевле у них копеек на 20, грудки — на 50 копеек, масло… Вроде бы мелочь, а если посмотреть — набежит не один рубль. Я не помешана на жесткой экономии, но и переплачивать, считаю, незачем.

Провожает нас Вера Тимофеевна снова с улыбкой. Она и вправду всем довольна. Говорит, что иногда даже приходится оправдываться за свой позитив.

— Иногда мне говорят: а чего ты все улыбаешься, всё всегда у тебя хорошо, никогда не жалуешься. Некоторые, вижу, даже злятся. А ведь если посмотреть, жалуются те, у кого в жизни все плохо: тети бестолковые или, не дай Бог, пьющие, или муж нелюбящий. А ты сначала, прежде чем ругать всех и вся вокруг, у себя в семье порядок наведи, тогда и в стране будет все хорошо, — дает совет пенсионерка.

«Cухари не сушим»

Пенсионерка Ольга Яковлевна из Гродно, получая 350 рублей пенсии, умудряется помогать внукам и делать дома ремонт. Говорит, денег на все хватает — и даже немного остается. 79-летняя женщина сразу же показывает нам новые стеклопакеты. Говорит, откладывала на них с пенсии, а еще немного заняла у друзей и родственников. Но для себя составила четкий график выплат и все отдала вовремя.

— Потом я потихоньку сделала ремонт в квартире. Откладывала с пенсии, — говорит Ольга Яковлевна и проводит небольшую экскурсию по своим комнатам. А еще открывает платяной шкаф и рассказывает о том, что одежды у нее хватает: есть и зимнее пальто, и куртки на выбор. Правда, уже давно ничего себе не покупала нового. Говорит, незачем: пусть все уже не очень модное, но женщина предпочитает подарить деньги внукам или правнукам, чем купить себе какую-то обновку.

В общем, шутит, «хорошо живем — сухари не сушим».

— Пенсия у меня 350 рублей, за коммуналку плачу что-то около 30 рублей — есть скидки, я же инвалид второй группы. У меня принцип: сразу же рассчитаться за коммунальные услуги, а потом тратить оставшиеся деньги на свое усмотрение. Всегда нахожу возможность купить что-то вкусненькое внукам и правнукам. Конечно, не шикую, но не шибко экономлю.

Продуктами Ольга Яковлевна предпочитает запасаться впрок. Говорит, привыкла, чтобы в доме был определенный запас: вдруг появятся непредвиденные траты, а в морозилке всегда найдется кусочек мяса, из которого можно сварить суп или приготовить жаркое.

Чтобы сэкономить, говорит женщина, надо есть простые блюда: творог со сметаной, супы, каши. На десерт она делает блины на сыворотке или на кефире. И очень любит голубцы — дешево и сердито.

— Всегда делаю две кастрюли — одну себе на несколько дней, вторую везу внукам — уж очень они их любят… Вот посмотрите, что у меня в холодильнике сегодня: молоко, сыворотка, помидоры свои, кусочек сыра, чеснок, овощей немного.

А в морозильнике — тот самый продуктовый запас: замороженное мясо, сало, рыба, купленная на скидке, тертая морковь (удобно добавлять в супы).

Пенсионерка рассказывает, как разумно тратить деньги на продукты в магазинах.

— У меня вошло в привычку обойти несколько торговых точек, посмотреть, где какие скидки, и выбрать, что выгоднее купить именно сейчас. Вот недавно купила запас муки — по 1,20, высший сорт. В другом магазине наткнулась на подсолнечное масло на скидке — купила пять бутылок, теперь надолго хватит. И так во всем. Где-то дешевле макароны куплю, где-то рис и гречка подешевле попадутся. Я называю это рачительным планированием: зачем платить больше, если можно выбрать товар по достаточно приятным ценам? Если увижу фрукты на скидке, тоже их покупаю. Вот недавно нарвалась на шикарные бананы по 1,5 рубля — почему бы не купить себе и внукам вкусненькое?

Дача у семьи пенсионерки есть — и это небольшое подспорье в бюджете. Раньше женщина, когда была помоложе, сажала там картошку. Сейчас от этой затеи отказалась: годы уже не те, да и картофель на базаре не такой уж дорогой — можно себе позволить. А вот помидоры и огурцы выращивает с удовольствием — урожая хватает почти до ноября.

Лекарства Ольге Яковлевне покупать, конечно, приходится, но она платит всего 10% от стоимости препаратов, которые выписывает врач. Поэтому, признается, они не сильно ударяют по бюджету.

С развлечениями тоже все просто:

— Мне хватает телевизора и радиоприемника. А вообще дни заняты внуками и правнуками, к которым я езжу в гости. Еще время от времени присматриваю за 93-летней знакомой, с которой мы ходим гулять и много разговариваем, потому что ей не хватает общения. Так и живу.


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