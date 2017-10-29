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Лицеист спас 10-летнего мальчика, который тонул в Свислочи

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  • 29.10.2017, 8:42
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15-летний Виталий Титов, первокурсник колледжа, свой поступок подвигом не считает.

Вечером 28 октября из Свислочи в Минске достали 10-летнего мальчика, который тонул в реке.

Его спас 16-летний учащийся Минского государственного профессионального лицея №9 автомобилестроения Виталий Титов, который случайно оказался рядом, сообщает nn.by.

Медики реанимировали мальчика и отвезли в больницу. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Как выяснилось, родители мальчика в это время были дома. Их разбудили сотрудники милиции. Известно, что оба были пьяны.

15-летний Виталий Титов, первокурсник колледжа, свой поступок подвигом не считает.

Виталий Титов
Фото из личного архива

— Я с подругой гулял в субботу по Даумана, и тут мы услышали крики о помощи. На берегу реки стояла женщина с ребенком — они звали на помощь, и кричали, что в воде мальчик. Больше в тот момент на берегу никого не было, — рассказал Виталий tut.by.

Парень бросился к воде. Он увидел в реке мальчика, который на несколько секунд поднимался на поверхность, а потом опять уходил под воду. Раздеваясь на ходу, Виталий бросился на другую сторону — оттуда было проще добраться до тонущего ребенка. Оставшись в штанах и кроссовках, парень бросился в Свислочь.

— Он уже был без сознания на поверхности. Ухватил мальчика и потащил его к берегу.

К тому моменту на берегу собралось уже немало прохожих. Они попытались проверить дыхание и пульс ребенка, а через пару минут подъехала скорая помощь и спасатели, которые стали реанимировать мальчика.

— Моя подруга попыталась меня обтереть свитером, какая-то девушка дала мне шарф, медики заставили сесть в машину скорой помощи, чтобы немного отогреться. А потом я просто пошел домой.

— Что сказала ваша мама, когда узнала о том, что вы сделали?

— Ой, она очень бурно отреагировала. Говорила, что я молодец, и постоянно спрашивала, как я себя чувствую.

Чувствует себя Виталий хорошо. Но свой поступок подвигом не считает, и говорит о том, что действовал больше на инстинктах.

— Да не думал я особо перед тем, как броситься в воду. Ну кто, если не я? На другой стороне стояли два парня, но они просто смотрели, поэтому вариантов не было.

Виталий учится на первом курсе «Минского государственного профессионального лицея № 9 автомобилестроения». Журналисты поинтересовались, не хочет ли он теперь стать спасателем.

— Пока я об этом не думал, — смеется Виталий.

Парень очень надеется, что с мальчиком, которого он вытащил этим субботним днем из воды, все будет хорошо. И говорит о том, что поступил бы так снова — не задумываясь.

А вот в МЧС спасение мальчика из воды Виталием Титовым назвали поступком настоящего мужчины и хорошего человека.

«Прийти на помощь другому рискуя собой сможет не каждый. Это достойно уважения. Мы рассмотрим вопрос о поощрении спасителя», — сообщил заместитель начальника Минского городского управления Виталий Дембовский.


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