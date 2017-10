«Не стремитесь в программисты, лучше прокачайте навыки в смежной области» 6 29.10.2017, 8:59

Почему гуманитариям не следует напролом идти в IT.

Программисты получают все больше, журналисты все меньше. Раньше все поголовно мечтали быть юристами, теперь идут в айтишники. Руководитель аналитического подразделения по информационной безопасности ООО «ТСС» Илья Шарапов рассказал «Снобу», почему гуманитариям поздно менять профессию, даже если очень хочется:

«На днях увиделся с подругой — выпускницей философского факультета МГУ. Полгода пытается найти работу. Пошла в продавщицы магазина винтажных вещей — не понравилось, в книжном работать — скучно. Когда она сказала, что пошла учиться на программиста Python, я скептически усмехнулся, но смолчал. А надо было уже тогда отговорить. Россия — родина слонов, но не программистов: в сфере IT она катастрофически отстала от других стран, а последние перемены только увеличивают отставание.

Начнем с того, что в российских вузах не готовят программистов, таких направлений попросту нет. Есть курсы повышения квалификации, но сертификаты и дипломы, выданные там, в компаниях зачастую не котируются. При этом, будем откровенны, двухмесячное обучение в академии Google даст куда больше пользы, чем 4 года на университетском насесте — просто потому, что скорость устаревания знаний увеличилась. Кто вспомнит сейчас BASIC или Pascal? Сейчас в ходу другие языки: Python, Ruby, Go, c#, C++, PHP, JavaScript.

Во-вторых, труд программистов переоценен, но найти хороших специалистов очень трудно. В 2016 году в России работало около 400 тысяч программистов (в США — 4 млн, в Индии — 3 млн, в Китае — 2 млн). За последний год мы забраковали 200 кандидатов на должность программиста С++ под Linux и перестали удивляться чему бы то ни было.

Завидев сетевой стек, специалисты по железу тушевались, как школьник на выпускном. Когда программистов спрашивали, что такое API, они начинали вещать про ABI, это как если бы в Мадриде заговорили по-каталански. Были те, кто предлагал использовать спинлок вместо мьютекса в обработке прерывания. Это как если бы химик причислил сурьму к благородным газам.

В-третьих, происходит удивительная (и скрытая) утечка мозгов. Единственный россиянин из топ-5 лучших в мире программистов iOS работает на Apple, хоть и живет в Москве.

Если вы соберетесь переучиваться на программиста, будьте готовы, что через 3–4 года работу у вас заберут сайты-шаблоны, где выложены необходимые коды в открытом доступе, или искусственный интеллект, который теперь тоже учат писать программы.

Впрочем, ИИ угрожает не только программистам: 30% банковского персонала в ближайшие пять лет потеряют работу, потому что ее эффективнее и лучше смогут выполнять роботы и алгоритмы, полагает бывший глава финансового конгломерата Citigroup Викрам Пандит.

Задуматься стоит и журналистам: бот Heliograf в газете The Washington Post зарекомендовал себя в написании коротких спортивных и политических новостей куда лучше, чем штатные корреспонденты. Другая причина — упрощение и шаблонизация многих решений. Например, сегодня не обязательно нанимать программиста для создания сайта компании: такие сервисы, как Wix или Tilda, понятны даже неспециалисту, да и Google создал приложение сайтов-визиток для малых и средних компаний.

Учитывая последние тренды на рынке IT, возникает вопрос: кто же действительно будет востребован в обозримом будущем?

Во-первых, специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. Это направление перевернет все отрасли и направления экономики.

Во-вторых, инженеры, умеющие и паять, и программировать: развитие беспилотных технологий, интернета вещей, виртуальной реальности предполагает производство умного железа, а без инженеров это невозможно.

В-третьих, архитекторы, способные развернуть сложные частные и коммерческие системы: с момента установки сервера, роутера и компьютера и до загрузки всего необходимого ПО и поддержания работоспособности.

Наконец, специалисты по информационной безопасности. К 2019 году ущерб от киберпреступлений превысит 2 триллиона долларов (согласно данным исследования Juniper Research). В России количество преступлений, совершенных хакерами, с 2013 по 2016 год выросло в 6 раз.

И это лишь первые ласточки: внедрение IoT обернется катастрофическим ростом атак и проникновений (если не верите — прочитайте эту статью). Но специалисты по ИБ — это не просто программисты: это люди, работающие на пограничных сферах — от инженерии до кодирования. (Впрочем, и здесь, в сфере ИБ, перед ИИ разворачиваются колоссальные возможности: машины способны анализировать инциденты в разы быстрее, чем люди.)

В общем, если вы получили гуманитарное образование, не стремитесь сменить профиль и стать программистом — в этом вы вряд ли преуспеете. Лучше прокачайте ваши навыки в смежной с IT областью, и здесь вам помогут образовательные курсы Coursera, Stepik, Codecademy, а для более глубокого погружения — лекции MIT или Стэнфорда.

В моей практике встречались люди, которые уходили из IT в маркетинг, банки, юриспруденцию — и преуспели. Этому способствовали понимание современных технологий и тенденций, технический склад ума и «алгоритмизация» процессов работы. Они становились высококлассными маркетологами, понимающими алгоритмы работы ИИ. Юристами, специализирующимися на выводе IT-стартапов на международный рынок. Или брокерами, детально разбирающимися в работе бирж.

А если гуманитарий осваивает IT, он становится очередным бездарным разработчиком сайта».