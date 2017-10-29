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Президент Иракского Курдистана решил уйти в отставку

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  • 29.10.2017, 9:04
Масуд Барзани
Фото: Azad Lashkari / Reuters

Бессменный с 2005 года лидер курдской автономии Масуд Барзани слагает с себя полномочия.

Масуд Барзани, который с 2005 года является лидером Иракского Курдистана (курдская автономия в составе Ирака), покинет должность президента с 1 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на представителя властей автономии (перевод – rbc.ru).

О своих планах оставить пост Барзани сообщил в письме, направленному парламенту региона. В нем Барзани предлагает разделить президентские полномочия между правительством автономии, парламентом и судебными органами.

Срок президентских полномочий Барзани истекает 1 ноября. На этот же день были запланированы президентские и парламентские выборы. Однако на прошлой неделе было объявлено, что выборы отложены на неопределенный срок в условиях обострившегося кризиса с Багдадом.

Эскалация конфликта в регионе началась после того, как 25 сентября в Иракском Курдистане был проведен референдум о независимости. Большинство проголосовавших выступили за отделение автономии от Ирака. Багдад итогов референдума не признал. Кроме того, иракские власти пригрозили автономии санкциями и приняли решение прекратить авиасообщение с курдской столицей Эрбилем.

25 октября правительство автономии предложило заморозить результаты референдума о независимости, чтобы «разрядить» обострившийся кризис в регионе.

Масуд Барзани является президентом курдской автономии с 2005 года, в 2009 году его переизбрали. Несмотря на то что в 2013 году срок его полномочий истек, Барзани отказался покидать свой пост. Его полномочия были продлены парламентом до 2015 года, а затем еще на два года.


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