Держитесь, потомки Великого Княжества Литовского!9
- Томаш Мацейчук
- 29.10.2017, 9:16
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Скоро белорусы снова станут положительным примером для всех восточных славян.
В 1918 году белорусы попытались создать независимое государство под названием Белорусская Народная Республика.
К сожалению, их героическая борьба за свою Родину закончилась поражением после наступления большевиков. Начались репрессии, красный террор и переписывание истории, для того, чтобы белорусы забыли про свое великое прошлое и навсегда забросили мечты о независимости от Москвы.
1918-2018 – 100 лет БНР! Держитесь, потомки Великого Княжества Литовского!
Скоро снова станете положительным примером для всех восточных славян! Жыве Беларусь!
Томаш Мацейчук, «Фейсбук»