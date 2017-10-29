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Держитесь, потомки Великого Княжества Литовского!

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  • Томаш Мацейчук
  • 29.10.2017, 9:16
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Источник: facebook.com

Скоро белорусы снова станут положительным примером для всех восточных славян.

В 1918 году белорусы попытались создать независимое государство под названием Белорусская Народная Республика.

К сожалению, их героическая борьба за свою Родину закончилась поражением после наступления большевиков. Начались репрессии, красный террор и переписывание истории, для того, чтобы белорусы забыли про свое великое прошлое и навсегда забросили мечты о независимости от Москвы.

Источник: facebook.com

1918-2018 – 100 лет БНР! Держитесь, потомки Великого Княжества Литовского!

Источник: facebook.com
Источник: facebook.com

Скоро снова станете положительным примером для всех восточных славян! Жыве Беларусь!

Томаш Мацейчук, «Фейсбук»


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