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«В Петрикове творится что-то из ряда вон выходящее»

  • 29.10.2017, 9:31
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Торговцы из солнечного Узбекистана совершили рейдерский захват арендуемого ими помещения.

В городе Петриков Гомельской области вот уже неделю (с 21 октября) гости из солнечного Узбекистана, именуемые ООО «КатаДаромад» самовольно занимают площади арендодателя в магазине «Родны кут» по ул. Карла Маркса 1 на втором этаже, сообщает сайт perspektyva.org.

Несмотря на предписания, выселяться не собираются, мотивируя тем, что подали на арендодателя в суд и будут ждать его официального решения.

О том, что их право первоочередной аренды закончилось вместе с неоднократными нарушениями законодательства Беларуси, они, наверное, не в курсе.

26.10.2017 в «захваченном» торговом помещении арендатор обрезал свет. Но это не мешает узбекским торговцам осуществлять свою деятельность далее: они протянули откуда-то удлинители и работают «по полной».

27.10.2017 в магазине ООО «КатаДаромад» был грандиозный привоз верхней одежды. История с «рейдерским захватом» вызвала большой резонанс среди местного населения.


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