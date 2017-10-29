Каталония напоминает Дон Кихота, сражающегося с мельницами 29.10.2017, 9:59

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Чем чреваты «благие намерения» в политике при неумении вести диалог.

27 октября Сенат Испании отстранил руководство Каталонии от власти и ввел в регионе прямое управление из Мадрида. Ранее в этот же день парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, формально декларирующую независимость от Испании.

Испанский политолог, специалист по социальной антропологии Леон Салас рассказал The Insider, почему каталонцы стремятся к независимости и почему отделение Каталонии может привести к катастрофе:

- На протяжении нескольких лет в каталонском обществе искали решение проблемы, отличающееся от постулатов сторонников независимости. Для них мир делился на белое и черное, все, кто были не с ними, по их мнению, выступали против них. Это давление заставило самых разных людей объявить референдум, как будто бы его проведение уже означало разрыв с Мадридом. Голос сторонников отделения был настолько силен, что премьер-министр испугался их возможной победы. И ничего не делал.

В политике, как и в футболе, остается мало пространства для диалога, потому что обе стороны считают любые аргументы оппонента выпадами в свой адрес. Сторонники компромисса затихли и ждали, что возобладает хваленое каталонское благоразумие. А сторонники отделения становились все большими радикалами. Они очень умело использовали возможности современных медиа, а правительство, у которого в СМИ не лучший имидж, отрицало рост проблемы и принимало опасные решения.

Есть несколько вещей, с которыми все согласны. Первое — это ужасная тупость руководства Народной партии на всех уровнях, продемонстрированная им наивность и центристское упрямство. Второе — пассивность остальных членов Евросоюза и их двойные стандарты, когда они не хотят вмешиваться во внутренние дела других стран, чтобы избежать активизации аналогичных движений на своей территории, и отвлекают внимание граждан от своих внутренних проблем. Третье — референдум из инструмента, с помощью которого власть советуется с народом, превратился в наивные претензии. Можно еще добавить, что Конституция 1978 года нуждается в пересмотре и обновлении, чтобы адаптировать ее под реалии сегодняшнего дня, именно в тот момент, когда у нас мало настоящих лидеров — кто-то находится под следствием, кто-то дискредитирован, а кто-то просто бесполезен.

Каталонцы годами слышали о том, как они отличаются от других, о своем праве даже в наши дни сохранять большую самобытность от любого региона и законодательного органа Европы. Они наивно полагают, что ЕС примет их, если они объявят о своей независимости. На самом деле цель — объединение, а не раздробленность. Каталония напоминает Дон Кихота, сражающегося с мельницами, человека, преисполненного благих намерений, который видит врагов там, где их нет. Дон Кихот — персонаж, который во многом сочетает в себе испанский нрав и образ мыслей. Каталонцы не хотят, чтобы их сравнивали с этим героем, но ведут себя, в точности как он. Они вызывают симпатии окружающих, но на практике просто вредят сами себе.

Со временем среди различных групп населения в Каталонии зрело недовольство, которое сейчас дошло до болезненного состояния. Все очень разочарованы в политическом классе и ждут перемен. Отсюда за шесть лет в регионе сменилось пять разных правительств. На последних выборах сторонники отделения, которые не смогли получить голоса и половины населения, должны были примкнуть к остальным консерваторам-националистам, которых практически уничтожили коррупционные скандалы, и отклониться от политического курса, чтобы получить хотя бы минимально стабильное правительство с единым отношением к референдуму.

Остальных испанцев также затронул кризис. Они готовы смотреть с симпатией на любой протест против бездействия политиков и коррупции, охватившей королевский дворец, и забывают о вопросах, которые затрагивают их в значительно большей степени.

Народное восстание может привести всю страну к диктатуре (по египетскому сценарию) или к войне (по украинскому сценарию). Полицейское насилие очень ярко отложилось в общественном сознании, но в реальности его не существует (всего четыре человека были госпитализированы), в то время как история раз за разом повторяет, что восстания без крови не бывает. Поставить детей и пожилых людей в качестве живых щитов — это красиво выглядит на фотографии. Логика подсказывает, что если дело серьезное, если есть подразделения по борьбе с массовыми беспорядками, дубинки и резиновые пули, рисковать детьми или пожилыми людьми — это безумие.

Подстрекать сторонников независимости было политически безответственно, потому что это привело к расколу в обществе. Весь регион сейчас выглядит как мозаика из флагов обеих сторон, с каждым разом все более уверенных в своей позиции, все менее настроенных понимать друг друга.

«Движение за отделение» с его презрением и постоянными оскорблениями в адрес Испании и испанцев и вниманием, которое оно к себе привлекло, привело к тому, что для них все стали просто «каталонцами», они приняли свою идеологию за основную. Те же каталонские лидеры были лидерами только для своих избирателей, забыв об остальной части населения, которая не хочет выбирать и не чувствует в этом ни малейшей необходимости.

Деньги стали одной из постоянных тем и одной из основных причин протеста. В реальности за лживым лозунгом «Испания нас обкрадывает» скрывается истина, а она заключается в том, что «нас обкрадывают политики». Возмущение коррупцией, охватившей все институты власти, сплотило недовольных.

На протяжении нескольких десятилетий Барселона является центром успешных рекламных агентов и агентств. Они сменили коммерческую рекламу на политическую агитацию. Они изменили порядок слов, исказили их значение и повторяли раз за разом, поэтому их лозунги проникли очень глубоко. Они забыли, что во время кризиса 2008 года у Каталонии был самый большой дефицит среди всех остальных регионов. В испанской Конституции записано, что богатые регионы должны помогать бедным. Именно по этой причине Центральный Банк Испании погасил этот дефицит, оплатив очень важный долг, который возник у Каталонии из-за плохого управления и катастрофически неудачного вложения средств.

Европа устала и выдает бессодержательные ответы, мягкие заявления из-за избыточного дипломатического рвения и слабости руководства. ЕС вообще отличается отсутствием реакции и незаинтересованностью в странах, находящихся на периферии: Греция, Брекзит, Венгрия…

Отдельные радикальные слои в Каталонии почувствовали, что настал момент. После этого Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии, сделал несколько противоречивых заявлений, в которых поддержал обе стороны- правительство Испании и правительство автономии — в надежде остаться в хороших отношениях со всеми. Тем самым он продемонстрировал, что в Брюсселе мнения по поводу референдума разделились.

Испания, которая в Европе находится на вторых ролях и после кризиса выполняет все требования Европарламента, должна не высовываться и терпеть, пока в стране растет возмущение и социальное напряжение по поводу чисто политического вопроса.

Экономические аргументы не волнуют тех, кто находится во власти сиюминутных эмоций. Народные волнения вынуждают инвесторов искать спокойствие на более стабильных рынках в других регионах. Уровень риска в Каталонии повышается. Из-за нерешенности вопроса экономика Испании находится в подвешенном состоянии. Европа молчит в знак признания собственной неуклюжести на протяжении всех этих недель. Меркель, ослабленная последними выборами в Германии, Макрон, все еще чувствующий себя неуверенно на своем посту, Соединенное Королевство, отказавшееся от членства в Евросоюзе… Мы спрашиваем себя сейчас о том, кто в ЕС играет первую скрипку, в то время как проект единой Европы вызывает все больше и больше сомнений.

Оппозиционная партия «Подемос» все более сдвигается влево, отчаянно ищет сторонников, призывает к народному восстанию против капитализма и с популистским дискурсом поднимает крик против любого общественного порядка. Любая борьба с «народом» подходит этой партии. Любые комментарии кажутся ей атакой со стороны фашистов и империалистов. Этот дискурс с давних времен повторяется и на Кубе, и в Венесуэле.

Опасность заключается не в этой партии, не в ее лидере. Опасность в том, что их тезисы и их разглагольствования проникают в общество. Они называют себя леваками, поощряют раскол и являются радикалами. Они говорят, что у них есть политическая программа, тогда как в реальности все, что они могут, — постоянно критиковать и призывать к разрушению. Они говорят об объединении рабочего класса, в то время как поддерживают неравенство между регионами, когда интересы богатого региона ставятся выше интересов бедного.