Россиянин из Нижнего Тагила обнаружил на Марсе «заброшенный город» 5 29.10.2017, 10:14

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Вопросы достижений марсианской цивилизации чрезвычайно интересуют российскую глубинку.

Радиолюбитель и уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил на спутниковых снимках Марса необычные неровности, которые, по его мнению, в являются руинами зданий, построенных представителями внеземных цивилизаций, пишет mk.ru.

По мнению Дегтерева, сооружения являются свидетельством того, что в прошлом на Марсе существовал целый город инопланетян, и полностью разрушить его не смогло даже время.

фото: pixabay.com

По мнению уфолога, Марс был обитаем во времена, когда на Земле жизнь еще не зародилась, и именно тогда его обитатели могли построить город, в том числе «чудовищную по высоте пирамиду длиной в четыре километра». Вероятность, что объекты представляют собой всего лишь особенности рельефа, радиолюбитель не рассматривает.

С сообщениями подобного рода Валентин Дегтерев выступает нередко — только за текущий год он, в том числе, «обнаружил» тела и звездолет гуманоидов на Марсе, город пришельцев на Луне, огромные космические корабли инопланетян в Антарктиде, а также заброшенную базу и таинственные геоглифы в районе перевала Дятлова.

Марс чаще всего фигурирует в «сенсационных» сообщениях уфологов и конспирологов, утверждающих, что им удалось обнаружить на Красной планете следы визита представителей внеземных цивилизаций или же представителей местной фауны. Зачастую подобные сообщения сопровождаются утверждением, что представители космических агентств намеренно скрывают от человечества правду о визитах инопланетян. Сами представители космических агентств действительно редко комментируют новости такого рода, однако объясняют это тем, что попросту не хотят привлекать дополнительное внимание к заведомо антинаучным сообщениям.

К слову, многие ученые действительно допускают, что в далеком прошлом Марс был пригоден для жизни, а вероятно, даже обитаем, однако серьезные специалисты допускают существование на нем разве что примитивных микроорганизмов, а не сложных форм жизни или, тем более, рукотворных объектов.