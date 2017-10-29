Алексиевич на встрече с Сокуровым: Чтобы достичь свободы, каждому на своем участке нужно сопротивляться 29.10.2017, 10:29

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Выступление известного режиссера в Минске пытался сорвать провокатор.

Встреча с известным российским режиссером Александром Сокуровым проходила вчера в Доме Кино - кинозале в классическом стиле. Войти на встречу мог каждый. На входе тетушки для чего-то выдавали билеты с номерами мест, хотя люди могли бы и сами сесть куда хотят. Журналисты nn.by попали на первый ряд. Туда же достался билет известному городскому персонажу Руслану Зголичу.

Светлана Алексиевич была в зеленом костюме и сером шарфе-снуде. Александр Сокуров был в поношенном черном костюме без галстука и черной рубашке.

В начале встречи показали короткий документальный фильм Сокурова «Элегия», снятый в 1986 году. Он был посвящен певцу Федору Шаляпину и его перезахоронению в России и снят в типичной сокуровской манере: он зафиксировал обед дочерей Шаляпина в его прежней квартире в Петербурге.

Алексиевич отметила: «Меня завораживает ритм в ваших фильмах. Я ставила ваши фильмы, чтобы немного остановиться, когда чувствовала, что жизнь идет слишком быстро».

Организации на встрече не было никакой, не было и драматургии. Сокуров стоял за трибуной. Алексиевич сидела. Впоследствии к ней присоединилась Татьяна Тюрина, которая зачитывала вопросы, которые считала достойными внимания режиссера. Вопросы в зале никто не собирал, в результате мимо Сокурова сновали люди с записками. Это сбивало внимание.

Кажется, политические вопросы Сокурову Алексиевич и Тюрина отсеивали. Трудно сказать, это была его просьба, или шаг навстречу Дому Кино, где проходила встреча.

Большинство аудитории составляли пенсионеры. Возможно, молодежь просто не знала, что послушать Сокурова может каждый.

В зале был и один провокатор — мужчина лет сорока. Один раз он выкрикнул Сокурову: «Русофоб!» Это перебила режиссера, и он потерял нить разговора. Алексиевич предложила мужчине покинуть зал. Сокуров сказал: нет, пусть остается. Тот остался и в другом месте снова попытался сбить гостя с толку. Тогда к мужчине подошел охранник Дома кино и попытался его вывести. Подошли и мужчины из зала, а также журналисты, но никому не хотелось скандала, не было того, кто взял бы провокатора за шкирку и повел, поэтому он остался сидеть. Еще и под занавес он успел с места выкрикнуть вопрос: «Так чей Крым?» «Ваш Крым, ваш», - отмахнулся от него Сокуров.

Диалога с залом не ощущалось. Сокуров говорил свое, зал молчала, только под конец встреча стала немного аплодисментами выражать свое отношение к словам. В зале стоял микрофон, но ведущие не особенно просили задавать вопросы через него. В результате через микрофон с Сокуровым общались только два человека. Это Руслан Зголич, и еще один режиссер, Алексей Турович - тот который отсидел за педофилию. Сокуров с исключительной интеллигентностью ответил на реплики и первого, и второго.

Сокуров создал впечатление очень честного, скромного человека. Он говорит негромко, очень спокойно. То, что он стал кинорежиссером, назвал случайностью. «Так случилось. Я не фанатик. Я простой рабочий». Он описал, как мать отговаривала его от режиссерства, говорила, что в их простой семье (отец Сокурова был офицер, ветеран войны) Сокуров не получил базовых знаний и привычек, необходимых для такой сложной профессии.

Сокуров старался говорить о вечных ценностях и избегал конкретных вопросов нашего времени. Вот несколько его высказываний:

«Вся история - это история чванства мужского, так как нам известна лишь та часть истории, где наверху были мужчины».

«Люди у власти всегда ведут себя одинаково. И каждый мужчина, который получает в свои руки власть, ведет себя так же, как и его предшественник даже 300 лет назад».

«Политика - деструктивное и грязное пространство, поэтому там нельзя не совершать ошибок и преступлений».

«Все люди, которые получали огромную власть, все были глубоко несчастны, у всех была несчастная история. За каждым есть история простого человеческого несчастья, ужасной молодости или семейной жизни. Все люди, которые получили большую власть, были катастрофически несчастливые».

В то же время местами Сокуров говорил пустое, например: «Разница между левыми и правыми есть, так как левые всегда будут побеждать. Более того, только они сформулировали свою идею для революции и сумели письменно оформить эту самую идею, объединив экономику и политику ».

Или: «То, что происходит сегодня в политическом пространстве Европы и России - это нельзя называть политикой. Политика может быть только в руках молодых людей, независимых от традиций, которые еще не погрязли в грехах, человеческих и моральных».

Или еще: «Может ли в Россией управлять женщина? Нет! Более того, женщины-политики очень сложные организмы, абсолютно непредсказуемы».

Относительно нынешней политической ситуации Сокуров говорил без перехода на личности и обобщенно.

«Сейчас вокруг одна ложь. И очень часто сейчас эта ложь исходит от государства».

«Я хочу действия законов, действия конституции в своей стране. Политической борьбы равновеликих, и справедливости».

В отношении Беларуси он сказал: «По моему мнению, Беларусь по своей культуре и социализации лучше подготовлена к тому, чтобы вступить в Евросоюз». Эти слова зал встретил аплодисментами. Как и слова, что его отец-фронтовик говорил, что белорусы это настоящие люди, перед которыми стоит встать на колени. Но наибольшие аплодисменты вызвало его похвала Светлане Алексиевич как великой писательницы нашего времени.

На встрече были замечены бизнесмен Павел Данейко, экономист Сергей Чалый, литературовед Сергей Шапран, фотохудожник Андрей Ленкевич, другие известные люди.

В завершение встречи и Алексиевич ответила на вопрос из зала, когда уже Беларусь станет свободной. «Никто нам из телевизора не скажет: теперь вы свободны, - пошутила она и посоветовала. - Чтобы достичь свободы, каждому на своем участке нужно сопротивляться».