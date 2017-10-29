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«Муж по работе в Европу ездит, без перевода часов неудобно»

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  • 29.10.2017, 10:36

Как белорусы отреагировали на двухчасовую разницу во времени с Польшей и Литвой.

В ночь с 28 на 29 октября европейские соседи Беларуси перевели часы на зимнее время. «БГ» спросила горожан, испытывают ли они неудобства из-за того, что в Беларуси не переводят часы.

Татьяна, администратор детской игровой комнаты:

— Может, и можно было бы вернуться к переводу часов, потому что у меня муж очень часто ездит в Европу по работе и мне лично это неудобно. Мы с ним постоянно созваниваемся. Пока я настроюсь, который час у него… Неудобство от перевода часов я испытывала, наверное, в школьные годы, когда надо было в школу вставать рано. А сейчас — нет.

Александр, предприниматель:

— Не помню, почему часы перестали переводить. Но я абсолютно никаких неудобств не испытываю из-за этого. Мне нормально так, как сейчас. Когда часы надо было переводить, я испытывал какие-то неудобства, наверное. От перевода часов туда-сюда приходилось перестраиваться, это некомфортно. Когда не переводятся, намного комфортнее на самом деле.

Наталья, ремесленник:

— Знаем, почему не переводим часы. Это связано с экономикой. Так, по-моему? Но я не против неперевода. Не хотела бы я переводить часы. Это определенные заморочки. Что-то кто-то забыл. Я помню — кто-то не помнит. У меня даже как-то встреча одна сорвалась, целый час прождала, это был какой-то кошмар. Я считаю, что нормально так, как сейчас. Мы живем по солнцу, по луне. Надо жить в согласии с природой. Я даже где-то читала, что в животноводстве были большие проблемы из-за перевода часов с дойкой коров, свиноводство тоже страдало.

Саша, студент:

— К сожалению, я не помню, почему мы перестали переводить часы. Судя по тому, что я про это даже забыл, то дискомфорта никакого нет. Когда часы переводили, я в этом не участвовал. Этим родители занимались. Контролировали. Я разницу никакую не чувствовал, когда переводили часы.

Жанна, медсестра:

— К переводу часов я отношусь скорее отрицательно. Нынешняя ситуация мне нравится больше. С возрастом неудобства, связанные с переводом часов, более выраженные. Утром проснуться, вечером уложиться первую неделю-полторы очень тяжело. Все люди в возрасте вам так скажут. Детям, наверное, проще адаптироваться, потому что часы переводили на каникулах. Сейчас не надо думать, когда надо переводить. В Европу я не езжу, поэтому меня не смущает, что разница во времени постоянно меняется. Возможно, людей, которые там часто бывают, это немного сбивает. Зато с Россией проще.

Валентин, временно безработный:

— К тому, что часы у нас не переводят, я отношусь хорошо. Нам главное, чтобы с Россией одинаковое время было. Так удобнее. Там много родственников. На тех же ресурсах и интернет-порталах время одинаковое. А то, что в Европе — это природой в принципе, наверное, устроено. Правильно? Все по меридианам делится. Вот раньше мы переводили часы. Но мне почему-то было неудобно, именно когда с Россией было разное время. А сейчас стало удобнее.

Сергей, студент:

— Почему мы перешли на «вечное летнее» время, я не помню. Сейчас я из-за этого никакого дискомфорта не чувствую. Неудобств никаких из-за перевода не ощущал, как, собственно, и сейчас, когда часы не переводят.

Николай, пенсионер:

— Ну, как говорится, из погреба виднее. В принципе, можно и перевести. Хотя, когда переводили часы, было не совсем удобно. Привыкали к одному, потом надо было переходить на другое. Но с другой стороны, особых неудобств тогда не было. Сейчас я уже на пенсии и мне, если честно сказать, все равно, по какому времени жить. Поэтому вам виднее. Решайте сами.


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