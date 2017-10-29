Что изменится в Беларуси с 1 ноября 29.10.2017, 10:52

Шесть «новинок» последнего месяца осени.

К 1 ноября власти традиционного приготовили для белорусов несколько «сюрпризов», пишет издание vkurier.by.

1. Пенсионерам подбросят незначительные «подачки»

Лукашенко 17 октября подписал Указ № 377 «О повышении пенсий». Документом предусматривается проведение с 1 ноября 2017 года перерасчета трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в республике. Фактический заработок пенсионеров будет скорректирован исходя из средней заработной платы работников, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

В результате с 1 ноября 2017 года пенсии «увеличатся» в среднем на 5%.

2. Смехотворно «увеличится» бюджет прожиточного минимума

В связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БМП), который 1 ноября 2017 года в среднем на душу населения составит 197 белорусских рублей 81 копейка, увеличатся:

минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки и повышения к ним, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;

пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;

размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

«Рост» БМП составит 24 копейки или примерно 0,12%. Бюджет прожиточного минимума пересматривают раз в квартал.

3. Вводится новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты

При расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по заработной плате, наниматели с 1 ноября 2017 года должны бронировать в расчете на одного работника 326,61 рублей.

С нанимателей, имеющих задолженность по выплате заработной платы, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума.

С 1 ноября БМП для трудоспособного населения с 1 ноября составит 217 белорусских рублей 74 копейки.

4. В водоемах Беларуси запрещается лов сома и сига

С целью создания благоприятных условий для воспроизводства сига чудского с 1 ноября по 15 декабря в Беларуси устанавливается запрет на его вылов. В этот период у сига проходит нерест. Пресноводный представитель семейства лососевых не боится холода и начинает размножение поздней осенью.

А вот сом, наоборот, весьма чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку. При этом сом становится практически неподвижным, что делает его легкой добычей на зимовальных ямах. Для сохранения сома европейского в зимний период с 1 ноября по 31 марта его вылов повсеместно запрещен.

Добыча данных видов рыбы во время запрета обойдется нарушителям – в 12 базовых величин за каждую особь сома европейского и 9 базовых за каждую особь сига чудского, сообщается на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

5. Подорожают некоторые виды сигарет

Источник: vkurier.by

6. На автозаправках будет реализовываться зимнее дизельное топливо

Госстандарт рекомендует реализовывать на АЗС с 1 ноября по 1 апреля только зимнее дизельное топливо.