Что изменится в Беларуси с 1 ноября
- 29.10.2017, 10:52
Шесть «новинок» последнего месяца осени.
К 1 ноября власти традиционного приготовили для белорусов несколько «сюрпризов», пишет издание vkurier.by.
1. Пенсионерам подбросят незначительные «подачки»
Лукашенко 17 октября подписал Указ № 377 «О повышении пенсий». Документом предусматривается проведение с 1 ноября 2017 года перерасчета трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в республике. Фактический заработок пенсионеров будет скорректирован исходя из средней заработной платы работников, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.
В результате с 1 ноября 2017 года пенсии «увеличатся» в среднем на 5%.
2. Смехотворно «увеличится» бюджет прожиточного минимума
В связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БМП), который 1 ноября 2017 года в среднем на душу населения составит 197 белорусских рублей 81 копейка, увеличатся:
минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки и повышения к ним, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;
пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;
размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.
«Рост» БМП составит 24 копейки или примерно 0,12%. Бюджет прожиточного минимума пересматривают раз в квартал.
3. Вводится новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты
При расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по заработной плате, наниматели с 1 ноября 2017 года должны бронировать в расчете на одного работника 326,61 рублей.
С нанимателей, имеющих задолженность по выплате заработной платы, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума.
С 1 ноября БМП для трудоспособного населения с 1 ноября составит 217 белорусских рублей 74 копейки.
4. В водоемах Беларуси запрещается лов сома и сига
С целью создания благоприятных условий для воспроизводства сига чудского с 1 ноября по 15 декабря в Беларуси устанавливается запрет на его вылов. В этот период у сига проходит нерест. Пресноводный представитель семейства лососевых не боится холода и начинает размножение поздней осенью.
А вот сом, наоборот, весьма чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку. При этом сом становится практически неподвижным, что делает его легкой добычей на зимовальных ямах. Для сохранения сома европейского в зимний период с 1 ноября по 31 марта его вылов повсеместно запрещен.
Добыча данных видов рыбы во время запрета обойдется нарушителям – в 12 базовых величин за каждую особь сома европейского и 9 базовых за каждую особь сига чудского, сообщается на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.
5. Подорожают некоторые виды сигарет
6. На автозаправках будет реализовываться зимнее дизельное топливо
Госстандарт рекомендует реализовывать на АЗС с 1 ноября по 1 апреля только зимнее дизельное топливо.