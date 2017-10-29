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На свадьбе в Саудовской Аравии гостям дарили конфеты под видом iPhone

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  • 29.10.2017, 11:09
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Это видео вызвало нешуточный резонанс в соцсетях.

Во время свадебной церемонии, которая проходила в городе Джидда, что на западе Саудовской Аравии, гостям начали раздавать новые iPhone. Об этом можно сделать вывод, посмотрев видео со свадьбы, которое выложили в YouTube.

На кадрах видно, как официанты выносят подносы, на которых якобы лежат iPhone, пишет ua.today.

Тем не менее, как рассказал иорданскому интернет-изданию Al Bawaba один из гостей церемонии, на самом деле внутри находились не смартфоны от Apple. По его словам, внутри находился набор сладостей, упакованных в коробки, похожие на "айфоны".

Он уточнил, что подобные сладкие наборы в качестве подарка гостям являются традицией и проявлением гостеприимства.

Это видео вызвало большой резонанс в соцсетях, пользователи начали обвинять организаторов свадьбы в расточительстве.


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