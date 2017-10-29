Сегодня белорусы вспоминают репрессированных поэтов-патриотов 3 29.10.2017, 11:24

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Акция возле здания КГБ в Минске начнется в 19.00.

80 лет назад, в ночь с 29 на 30 октября 1937 года, произошли массовые расстрелы белорусской элиты. За одну ночь с 29 на 30 октября 1937 НКВД расстреляно более сотни белорусских деятелей культуры разных национальностей. В их числе были Тодор Кляшторный, Михась Зарецкий, Мойша Кульбак, Алесь Дудар, Изи Харик, Анатоль Вольный, Михась Чарот, Юлий Тавбин, Платон Головач и др. Это была кульминация уничтожения советами белорусских элит, пишет nn.by.

Всего советы репрессировали около 600 тысяч жителей Беларуси. Около 200 тысяч из них погибли.

Были репрессированы практически все сильные деревенские хозяева, все министры и топ-менеджеры предприятий, большинство академиков и профессоров, 90% писателей, независимо от национальности и политических убеждений.

Как и гитлеровский, сталинский режим уничтожал элиты подконтрольных народов, чтобы подавить их способность к сопротивлению. Репрессии в Беларуси были особенно масштабными, ведь наша страна граничила с европейскими, а значит, считалось потенциально способной к восстанию и отделению.

В 16:40 в Галерее tut.by прозвучит белорусскоязычный перевод романа Александра Пушкина «Евгений Онегин», который сделал расстрелян в 1937 году поэт и переводчик Александр Дударь.

В 19:00 возле центрального входа в здание КГБ пройдет акция, инициированная одним из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем, бывшим кандидатом на пост президента. Сайт Charter97.org будет вести текстовую онлайн-трансляцию акции.

В память о «черной ночи» в воскресенье с 23 часов в Куропатах, в месте захоронения жертв советского режима, пройдут ночные чтения с участием историков, поэтов и музыкантов.