Названы самые перспективные профессии на ближайшие 10 лет

Названы самые перспективные профессии на ближайшие 10 лет7
- 29.10.2017, 11:35
- 11,381
Первое место в рейтинге заняли те, кого в Беларуси не назовешь высокооплачиваемым.
При выборе будущей профессии решающее значение имеют два вопроса: какие рабочие места хорошо оплачиваются и какие отрасли экономики ждет рост в следующем десятилетии? Основываясь на прогнозах Бюро трудовой статистики США, Business Insider составил список самых перспективных профессий в ближайшие 10 лет. Издание сосредоточилось на самых высокооплачиваемых рабочих местах, где годовой уровень дохода превышает среднюю по США цифру в $37 тысяч.
21. Фермеры и другие работники сельского хозяйства
Отвечают за планирование, руководство и эксплуатацию ферм, ранчо, теплиц, предприятий аквакультуры, лесных питомников и других сельскохозяйственных предприятий.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 68 700.
Средний годовой доход в 2016 году: $66 360.
Требования к образованию: аттестат о среднем образовании.
20. Аналитики в области вычислительной техники
Анализ проблем обработки данных для улучшения компьютерных систем.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 53 000.
Средний годовой доход в 2016 году: $87 220.
Требования к образованию: степень бакалавра.
19. Торговые представители оптовиков или производителей (за исключением научных и технических продуктов)
Продажи товаров от оптовиков или производителей предприятиям и физлицам.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 81 100.
Средний годовой доход в 2016 году: $57 140.
Требования к образованию: аттестат о среднем образовании.
18. Водители тяжелых грузовиков и длинномеров
Перевозка грузов.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 113 800.
Средний годовой доход в 2016 году: $41 340.
Требования к образованию: диплом образовательных программ без присвоения ученой степени.
17. Прорабы
Контроль и координация деятельности рабочих.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 76 300.
Средний годовой доход в 2016 году: $62 980.
Требования к образованию: аттестат о среднем образовании.
16. Разработчики ПО
Разработка операционных систем, компиляторов и сетевого ПО.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 46 100.
Средний годовой доход в 2016 году: $106 860.
Требования к образованию: степень бакалавра.
15. Физиотерапевты
Восстановление двигательной активности у пациентов, перенесших болезни и травмы.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 60 000.
Средний годовой доход в 2016 году: $85 400.
Требования к образованию: докторская или профессиональная степень.
14. Медсестры высшей квалификации
Лечение и диагностика болезней пациентов.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 56 000.
Средний годовой доход в 2016 году: $100 910.
Требования к образованию: степень магистра.
13. Учителя начальной школы (за исключением специального образования)
Обучение детей младшего школьного возраста.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 104 100.
Средний годовой доход в 2016 году: $55 800.
Требования к образованию: степень бакалавра.
12. Руководители компьютерных информационных систем
Планирование и управление компьютерными информационными системами.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 43 800.
Средний годовой доход в 2016 году: $135 800.
Требования к образованию: степень бакалавра.
11. Преподаватели медицинских вузов
Обучение студентов-медиков разных специальностей, в том числе, стоматологов, ветеринаров, фармацевтов и работников лабораторий.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 60 500.
Средний годовой доход в 2016 году: $99 360.
Требования к образованию: докторская или профессиональная степень.
10. Руководители в области здравоохранения и медицины
Планирование и координация услуг в сфере здравоохранения и медицины.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 69 800.
Средний годовой доход в 2016 году: $96 540.
Требования к образованию: степень бакалавра.
9. Консультанты по вопросам управления
Анализ и разработка мер для более эффективной работы организаций.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 96 500.
Средний годовой доход в 2016 году: $81 330.
Требования к образованию: степень бакалавра.
8. Маркетологи
Анализ рынка и создание маркетинговых кампаний.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 136 000.
Средний годовой доход в 2016 году: $62 560.
Требования к образованию: степень бакалавра.
7. Адвокаты
Предоставление профессиональной юридической помощи гражданам или организациям.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 74 800.
Средний годовой доход в 2016 году: $118 160.
Требования к образованию: докторская или профессиональная степень.
6. Бухгалтеры и аудиторы
Создание и анализ бухгалтерской отчетности.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 140 300.
Средний годовой доход в 2016 году: $68 150.
Требования к образованию: степень бакалавра.
5. Врачи
Диагностика болезней и лечение пациентов.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 49 600.
Средний годовой доход в 2016 году: $206 920.
Требования к образованию: докторская или профессиональная степень.
4. Финансовые директора
Руководят финансовой деятельностью организаций.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 108 400.
Средний годовой доход в 2016 году: $121 750.
Требования к образованию: степень бакалавра.
3. Генеральные директора
Руководство организацией.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 205 900.
Средний годовой доход в 2016 году: $99 310.
Требования к образованию: степень бакалавра.
2. Разработчики приложений
Создают ориентированные на пользователя компьютерные приложения и программы.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 253 400.
Средний годовой доход в 2016 году: $100 080.
Требования к образованию: степень бакалавра.
1. Дипломированные медсестры
Профессиональный медицинский уход за пациентами.
Число новых рабочих мест к 2026 году: 437 000.
Средний годовой доход в 2016 году: $68 450.
Требования к образованию: степень бакалавра.
Между тем, прогнозы аналитиков могут не сбыться, если часть рабочих мест займут системы, основанные на ИИ. Под угрозой могут оказаться дальнобойщики, водители и другие низкоквалифицированные работники. В то же время сама разработка искусственного интеллекта обеспечит специалистам по ней невероятно высокие зарплаты.