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Названы самые перспективные профессии на ближайшие 10 лет

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  • 29.10.2017, 11:35
  • 11,381

Первое место в рейтинге заняли те, кого в Беларуси не назовешь высокооплачиваемым.

При выборе будущей профессии решающее значение имеют два вопроса: какие рабочие места хорошо оплачиваются и какие отрасли экономики ждет рост в следующем десятилетии? Основываясь на прогнозах Бюро трудовой статистики США, Business Insider составил список самых перспективных профессий в ближайшие 10 лет. Издание сосредоточилось на самых высокооплачиваемых рабочих местах, где годовой уровень дохода превышает среднюю по США цифру в $37 тысяч.

21. Фермеры и другие работники сельского хозяйства

Отвечают за планирование, руководство и эксплуатацию ферм, ранчо, теплиц, предприятий аквакультуры, лесных питомников и других сельскохозяйственных предприятий.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 68 700.

Средний годовой доход в 2016 году: $66 360.

Требования к образованию: аттестат о среднем образовании.

20. Аналитики в области вычислительной техники

Анализ проблем обработки данных для улучшения компьютерных систем.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 53 000.

Средний годовой доход в 2016 году: $87 220.

Требования к образованию: степень бакалавра.

19. Торговые представители оптовиков или производителей (за исключением научных и технических продуктов)

Продажи товаров от оптовиков или производителей предприятиям и физлицам.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 81 100.

Средний годовой доход в 2016 году: $57 140.

Требования к образованию: аттестат о среднем образовании.

18. Водители тяжелых грузовиков и длинномеров

Перевозка грузов.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 113 800.

Средний годовой доход в 2016 году: $41 340.

Требования к образованию: диплом образовательных программ без присвоения ученой степени.

17. Прорабы

Контроль и координация деятельности рабочих.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 76 300.

Средний годовой доход в 2016 году: $62 980.

Требования к образованию: аттестат о среднем образовании.

16. Разработчики ПО

Разработка операционных систем, компиляторов и сетевого ПО.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 46 100.

Средний годовой доход в 2016 году: $106 860.

Требования к образованию: степень бакалавра.

15. Физиотерапевты

Восстановление двигательной активности у пациентов, перенесших болезни и травмы.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 60 000.

Средний годовой доход в 2016 году: $85 400.

Требования к образованию: докторская или профессиональная степень.

14. Медсестры высшей квалификации

Лечение и диагностика болезней пациентов.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 56 000.

Средний годовой доход в 2016 году: $100 910.

Требования к образованию: степень магистра.

13. Учителя начальной школы (за исключением специального образования)

Обучение детей младшего школьного возраста.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 104 100.

Средний годовой доход в 2016 году: $55 800.

Требования к образованию: степень бакалавра.

12. Руководители компьютерных информационных систем

Планирование и управление компьютерными информационными системами.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 43 800.

Средний годовой доход в 2016 году: $135 800.

Требования к образованию: степень бакалавра.

11. Преподаватели медицинских вузов

Обучение студентов-медиков разных специальностей, в том числе, стоматологов, ветеринаров, фармацевтов и работников лабораторий.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 60 500.

Средний годовой доход в 2016 году: $99 360.

Требования к образованию: докторская или профессиональная степень.

10. Руководители в области здравоохранения и медицины

Планирование и координация услуг в сфере здравоохранения и медицины.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 69 800.

Средний годовой доход в 2016 году: $96 540.

Требования к образованию: степень бакалавра.

9. Консультанты по вопросам управления

Анализ и разработка мер для более эффективной работы организаций.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 96 500.

Средний годовой доход в 2016 году: $81 330.

Требования к образованию: степень бакалавра.

8. Маркетологи

Анализ рынка и создание маркетинговых кампаний.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 136 000.

Средний годовой доход в 2016 году: $62 560.

Требования к образованию: степень бакалавра.

7. Адвокаты

Предоставление профессиональной юридической помощи гражданам или организациям.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 74 800.

Средний годовой доход в 2016 году: $118 160.

Требования к образованию: докторская или профессиональная степень.

6. Бухгалтеры и аудиторы

Создание и анализ бухгалтерской отчетности.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 140 300.

Средний годовой доход в 2016 году: $68 150.

Требования к образованию: степень бакалавра.

5. Врачи

Диагностика болезней и лечение пациентов.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 49 600.

Средний годовой доход в 2016 году: $206 920.

Требования к образованию: докторская или профессиональная степень.

4. Финансовые директора

Руководят финансовой деятельностью организаций.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 108 400.

Средний годовой доход в 2016 году: $121 750.

Требования к образованию: степень бакалавра.

3. Генеральные директора

Руководство организацией.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 205 900.

Средний годовой доход в 2016 году: $99 310.

Требования к образованию: степень бакалавра.

2. Разработчики приложений

Создают ориентированные на пользователя компьютерные приложения и программы.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 253 400.

Средний годовой доход в 2016 году: $100 080.

Требования к образованию: степень бакалавра.

1. Дипломированные медсестры

Профессиональный медицинский уход за пациентами.

Число новых рабочих мест к 2026 году: 437 000.

Средний годовой доход в 2016 году: $68 450.

Требования к образованию: степень бакалавра.

Между тем, прогнозы аналитиков могут не сбыться, если часть рабочих мест займут системы, основанные на ИИ. Под угрозой могут оказаться дальнобойщики, водители и другие низкоквалифицированные работники. В то же время сама разработка искусственного интеллекта обеспечит специалистам по ней невероятно высокие зарплаты.


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