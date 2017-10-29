Эксперт Института Маккейна: Украина должна получить летальное оружие 4 29.10.2017, 11:55

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Дэвид Креймер

Аргументы Javelin Кремль поймет лучше, чем Минские соглашения.

США должны предоставить Украине летальное оборонное оружие. Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил старший директор по правам человека и демократии в Институте Маккейна Дэвид Креймер.

По его словам, Минские соглашения не работают.

"Думаю, Россия должна иметь больше причин уйти из Украины. Ни первые, ни вторые Минские соглашения не сработали. Мы видели, что первые не сработали, и заключили вторые. Но было ошибкой не признать, что и вторые не работают, и нужно что-то другое... Пока для России не будет больших последствий, она вообще не будет заинтересована в переговорах", – сказал он.

Креймер считает, что такая ситуация будет продолжаться до усиления санкций против РФ.

"Я не говорю о продлении санкций, хотя люди ждут от нас хотя бы этого. Санкции должны быть усилены. Украина должна получить летальное оружие, чтобы иметь возможность себя защитить. Украина не просила американских солдат бороться за нее, она просила об оружии, которое могло бы предотвратить продвижение российских танков вглубь ее территории", –сказал Креймер.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в большей поддержке.

"На Москву нужно оказывать давление, иначе этот инициированный Россией кризис будет продолжаться", – подчеркнул он.

На вопрос, предоставит ли президент США Дональд Трамп летальное оружие Украине, Креймер ответил: "Трудно сказать... Мы не знаем, что думает об этом президент Трамп, но похоже, что такой шаг ему советуют сделать и в Госдепартаменте, и в Пентагоне. Когда решение может быть принято – неизвестно", – сказал он.

31 июля издание The Wall Street Journal написало, что в США разработали план поставки оборонительного вооружения Украине. Речь идет о передаче противотанковых ракетных комплексов Javelin и средств противовоздушной обороны.

Украинский посол в США Валерий Чалый заявлял, что проект американского федерального бюджета на 2018-й финансовый год предусматривает предоставление летального оружия.

24 августа в ходе визита в Киев министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что в Соединенных Штатах рассматривают вопрос о предоставлении Украине оборонительного летального вооружения.