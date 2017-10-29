10 полезных советов для белорусов, собирающихся посетить Израиль 2 29.10.2017, 11:59

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Тайны Святой Земли, которые надо знать для комфортного путешествия.

Израиль – круглогодичное направление для туристов из Беларуси. Святая Земля предлагает фантастически богатую экскурсионную программу, в Израиле – несколько морей, в том числе легендарное Мертвое море, здесь прекрасные курорты, замечательный климат и вкусная еда. Как правильно выбрать место для отдыха в осенний сезон? Откуда выгоднее лететь? О каких нюансах нужно знать, учитывая многонациональную атмосферу в стране? Без каких сувениров возвращаться из Израиля неприлично? И соответствуют ли действительности слухи о дороговизне этой страны как туристического направления?

С помощью эксперта, специалиста компании «Фэнтэзи Турс» Ярославы Коршун журналисты tio.by разобрались со всеми нюансами путешествия в Израиль.

Перелет

Вариантов перелета в Тель-Авив (а именно в аэропорт Бен-Гурион прилетает самолет) у белорусских путешественников несколько. Они разные по стоимости и комфортности, главное, что выбор у нас есть.

Прямой бесстыковочный перелет – это рейс «Белавиа», который отправляется три раза в неделю -- во вторник, четверг и воскресенье (утром самолет вылетает из Минска, обратный вылет из Тель-Авива – в обед). Минимальный тариф – 315 евро в обе стороны на человека. Также существуют следующие тарифы – 337, 357, 370 евро и т.д. Минимальный тариф реально найти приблизительно за месяц до поездки. В настоящий момент на вторую половину ноября этот тариф встречается часто. Также не будем забывать об акциях, которые доступны тем, кто готов вылетать через 1-3 дня. Бронировку с помощью кредитной карточки можно осуществить на сайте авиакомпании «Белавиа».

Еще один популярный способ добраться в Тель-Авив – это вылет из Минска, но со стыковкой в Киеве украинской авиакомпанией «МАУ». Кстати, до конца октября действует специальная акция, по которой перелет в израильскую столицу из Минска можно приобрести на 30% дешевле, чем обычно. По этой акции билет Минск-Киев-Тель-Авив-Минск стоит около 130 евро в обе стороны с багажом на человека. Цена, как видим, заманчивая.

Пожалуй, самый минимальный по стоимости вариант – вылет из Литвы, из Вильнюса, авиакомпанией «Визэйр». Но здесь нужно помнить о том, что минимальный тариф – 110 евро – это перелет с провозом ручной клади до 10 кг. Если у вас чемодан в багаже – придется доплатить: около 40 евро в одну сторону.

Также из Литвы мы можем лететь рейсом авиакомпании «Райнэйр» из Каунаса в Эйлат (осень -- активный сезон для отдыха на Красном море!) – тариф 110-120 евро с провозом ручной клади.

Иногда неплохие тарифы предлагает авиакомпания «Аэрофлот». В этом случае вам предстоит вылет из Минска, стыковка в Москве, далее – перелет в Тель-Авив. Тариф – около 250 евро в обе стороны. Это удобный вариант для пиковых дат (каникулы, праздники), когда у «Белавиа» нет минимальных тарифов.

Ну, и в случае, когда, как говорится, ехать нужно, а билетов нет ни у «Белавиа», ни у «МАУ», ни у других вышеупомянутых авиакомпаний, вы можете рассмотреть варианты вылетов стыковочными рейсами авиакомпаний «ЛОТ», «Люфтганза» и других, например, Минск-Варшава-Тель-Авив или Минск-Вена-Тель-Авив. Этот вариант дороже всех вышеописанных.

Прохождение границы

Повышенное внимание служб безопасности адресовано тем, кто летит в одиночку – неважно мужчина это либо женщина. Незамужнюю девушку могут отправить на дополнительный опрос. Семьи, пары, как правило, не вызывают вопросов. Вопреки расхожему мнению, штампики в вашем паспорте о посещении Египта или Арабских Эмиратов не служат препятствием для въезда в Израиль – понятно, что тут речь идет сугубо о туристических поездках. Дополнительные вопросы могут вызвать штампы о посещении Ирака и Ирана, но, справедливости ради отметим, что белорусов, которые там побывали, единицы. При прохождении границы на руках надо иметь отельный ваучер, билеты в обе стороны с закрытыми датами. Если вы купили путевку у турфирмы, скорее всего, вам еще дадут приглашение от принимающей компании с расписанными экскурсиями, проживанием, трансферами, подписями и печатями. Если летите в одиночку и молоды, чтобы подтвердить свою финансовую состоятельность, можете для надежности прихватить студенческий билет, справку с работы с указанием зарплаты или копию документа о владении машиной, квартирой и так далее. Всего вероятнее, все это не понадобится, но для подстраховки, чтобы не выглядеть нелегальным трудовым мигрантом, -- пригодится. Рекомендуется держать себя на границе уверенно и четко отвечать на вопросы о программе пребывания в стране.

Также в случае индивидуального путешествия не забывайте о медицинской страховке. Израиль – страна дорогая, при отсутствии страховки ваши личные расходы на оказание вам медицинской помощи будут очень велики.

С турфирмой или самостоятельно?

Безусловный плюс организованного тура, приобретенного у туркомпании, -- групповые цены на экскурсии, трансферы и проживание. Практика показывает, что частенько (хотя и не всегда!) партнеры дают турфирмам тарифы на размещение в отелях ниже, чем тот же «букинг». Так, недельная программа с 4 экскурсиями – на Мертвое море на целый день, в Иерусалим и Вифлеем (также целый день), обзорная по Тель-Авиву, плюс поездка на север страны – в Галилею, Назарет, на реку Иордан – обойдется вам в 450 долларов плюс перелет. Самостоятельно составить такую программу по такой цене можно, но будет очень хлопотно.

Безусловные преимущества самостоятельного бронирования – в возможности по своему усмотрению компилировать экскурсионную программу и не иметь привязки к группе.

Если вы летите самостоятельно с целью сэкономить – ваш путь лежит через Вильнюс. Проживание в таком случае лучше бронировать в арабских кварталах Вифлеема или Иерусалима -- там дешевле. Но тут вам понадобятся хотя бы минимальные знания английского. И нужно понимать, что в арабских кварталах израильских городов есть свои нюансы – постоянные, в том числе на рассвете, призывы имамов и своеобразная эстетика, в том числе -- отельная. Кроме того, в Израиле очень недешевы перемещения по городу на такси и другом общественном транспорте. Например, короткая поездка на такси из Тель-Авива в старый город Яффа обойдется вам в сумму от 25 до 40 шекелей (приблизительный курс доллара к шекелю 1 к 4). Ночью, в субботу или в праздничный день оплата по счетчику автоматически увеличивается на 25%. В каждом такси установлен прейскурант цен, при посадке обращайте на него внимание.

В случае индивидуальной поездки, для знакомства с Израилем вам следует обратиться в экскурсионные бюро, которые расположены в оживленных туристических местах. В таких бюро стандартная экскурсионная поездка на день стоит 40-45 долларов на человека.

Экскурсионный минимум в Израиле – это Иерусалим плюс Вифлеем, «Иерусалим христианский», либо «Иерусалим трех религий» – в этой экскурсии, кроме христианской составляющей, затрагивается история иудаизма и ислама, вас поднимут на Храмовую гору, к мечети Аль-Акса.

Если вы летите в составе организованной группы, вся программа у вас будет расписана по дням. Те, кто привык самостоятельно планировать поездки, должны приготовиться к тому, что изначально составленная программа может поменяться, поскольку по приезде может оказаться, что мест на интересующую экскурсию уже нет.

Самая популярная программа знакомства с Израилем – комбинированный тур, который вы можете организовать себе самостоятельно либо с помощью турфирмы. Прибывая в Израиль, логично побывать в Иерусалиме, Вифлееме, на реке Иордан, в Тель-Авиве и на Мертвом море. Этот маршрут можно назвать туристическим минимумом для первого знакомства с Израилем.

Оздоровление и лечение на Мертвом море

Мертвое море – это круглогодичное направление. Многие едут на Мертвое море, в силу специфики заболеваний, в жаркие летние месяцы. Самый комфортный сезон для простого знакомства с этим чудом природы (вы сможете отдохнуть, принять оздоровительные солнечные и морские ванны) -- это октябрь-ноябрь, либо – апрель-май.

Курорт небольшой, территория компактная, здесь расположено всего 16 отелей различного уровня. Нужно помнить, что на Мертвом море находятся самые дорогие гостиницы в Израиле. Но, как и на любом другом направлении, можно найти спецпредложения. Скажем, прямо сейчас мы обнаружили конкретное спецпредложение по отелю «Давид», 4*+. Отель проводит интересную акцию – живешь 7 ночей, оплачиваешь 6, плюс в подарок трансфер из аэропорта и обратно и обеды (стандартное питание в отеле завтрак-ужин). Неделя отдыха в этом отеле со всеми бонусами обойдется вам в 655 долларов (плюс, разумеется) перелет. Вы можете осуществить бронировку проживания в турфирмах либо на сайте отеля.

Многие летают на Мертвое море с целью лечения и профилактики кожных заболеваний, в этом случае платить за лечение не придется – лечебными факторами являются грязи, солнечная активность. Кстати, на крыше каждого отеля есть солярий. Безусловно, если вам понадобится помощь специалиста, то к обычным расходам добавятся расходы на лечение – так, на сегодняшний день, средняя цена за недельный курс лечения псориаза в клинике по стандартной программе – 230 долларов.

Выбрав для отдыха Мертвое море, вы сможете легко добраться до Иерусалима и Вифлеема. Кроме того, Мертвое море равноудалено от Тель-Авива и от Эйлата, который находится на Красном море. До Эйлата – два часа езды на автобусе или автомобиле, можно съездить на целый день на Красное море и к вечеру вернуться в отель на Мертвое море.

Эйлат

Курорт популярен с конца октября до марта, это самый комфортный период для отдыха. Эйлат – это сугубо пляжный отдых. Выезжать на экскурсии можно, но утомительно. До Иерусалима – около 5 часов езды в одну сторону. Здесь вам идеально подойдет прямой вылет из Каунаса.

Если вам все же хочется прикоснуться к богатой истории Израиля, то логично сформировать комбинированную программу. Например, прилететь в Тель-Авив, несколько дней посвятить экскурсионной программе, затем переехать в Эйлат, отдохнуть там 5-7 дней, затем внутренним рейсом отправиться в Тель-Авив и вылететь в Минск.

В самом Эйлате к вашим услугам – знаменитый коралловый берег, где есть подводная обсерватория, можно плавать с маской, погрузиться с аквалангом. Вы и ваши детки получите удовольствие в дельфинарии, наладитесь шопингом, ресторанами, парками аттракционов. В общем, Эйлат – это прекрасный курорт с качественной инфраструктурой.

Если говорить о сугубо пляжном отдыхе в Эйлате, то неделя такого удовольствия на человека в двухместном номере (с трансферами и проживанием в трехзвездочной гостинице с завтраками) обойдется вам в 400 долларов плюс перелет. Бесплатная обзорная экскурсия по Эйлату будет включена в пакет, если вы летите с турфирмой.

Комбинированная программа – экскурсии в Тель-Авиве плюс Эйлат с учетом внутреннего перелета стоит порядка 650 долларов на человека плюс международный перелет.

Курорты на Средиземном море

Здесь основные курорты – это Тель-Авив (который, как известно, «никогда не спит»), его пригород город Бат-Ям, который находится в 10 минутах езды от Тель-Авива, и Нетания, которая находится в 30 минутах езды от аэропорта Бен-Гурион.

В Хайфу, которая также находится на Средиземном море, рекомендуем съездить на однодневную экскурсию. Все же Хайфа – промышленный город, как курортный его почти не рассматривают.

Самый уютный курорт в Израиле – Нетания. Здесь много местных русскоязычных жителей, поэтому языкового барьера не будет точно. На всех средиземноморских курортах хорошие песчаные пляжи и пологие входы в море. Учтите, что в Нетании крутой берег, поэтому к пляжу придется спускаться по ступенькам или на лифте. А вот в Тель-Авиве – побережье пологое. Здесь отдыхают люди, которые хотят активно проводить свое свободное время. В Тель-Авиве полно развлечений, музеев, галерей, парков. Рекомендуем также обратить внимание на интересную зону Старого порта, квартал Яффа.

Безопасность в Израиле

Этот вопрос, наверное, тревожит каждого путешественника. Нужно знать, что на всей территории страны действуют повышенные меры безопасности, но вы не всегда будете их замечать. В старой части Иерусалима на каждом доме размещены камеры наблюдения. Туристические места, достопримечательности, торговые и развлекательные центры охраняют как полицейские патрули, так и люди в гражданском. При входе в крупные торговые центры и магазины нужно пройти через рамку металлоискателя. Охранники могут попросить открыть сумку. В общем, эта страна уже долгие годы живет в напряженной атмосфере и знает, что делать, чтобы обезопасить своих гостей.

В качестве полезного совета не рекомендуем вам фотографировать ортодоксальных евреев без их разрешения – можно, как говорится, нарваться на неприятности. Ну, и будьте начеку в арабских кварталах, особенно – на базарах, здесь, кстати, обязательно нужно торговаться – первоначальная цена будет очень сильно завышенной.

Отельная специфика Израиля

Во всех гостиницах этой страны вам предложат так называемое кошерное питание. Кошерное питание – это значит, что мясные и молочные блюда никогда не присутствуют на одном столе. Что такое обычный завтрак по принципу шведского стола в обычном израильском отеле? Это, как правило, хороший выбор молочных блюд, сыров, овощей, блюд из рыбы, яйца, выпечка. Мясного на завтраке не будет. Тех же самых принципов кошерности придерживаются рестораны и кафе. А вот вечером на шведском столе будут мясные блюда, но кофе с молоком вам не подадут. Впрочем, израильтяне научились предлагать туристам заменители молока – в том числе, в десертах. В период шабата в гостиницах ездят специальные шабатные лифты, которые автоматически останавливаются на каждом этаже. В субботу в некоторых гостиницах персонал даже может не согласиться нажать кнопку лифта. Впрочем, самое строгое соблюдение шабата действует лишь в Иерусалиме. Эйлат, Тель-Авив, другие курортные израильские города живут обычной жизнью, все отлично понимают, что туристы, приезжающие на отдых со всего мира, хотят развлекаться.

Цены

Ужин без спиртного на человека будет стоить 20-25 долларов. Уличная еда, хумус с лепешкой, фалафель в пите с овощами дешевле – 5 долларов. На экскурсиях вам предложат обеды по принципу шведского стола за 10-15 долларов.

Если вы хотите сэкономить на отеле, знайте, что после 15 ноября происходит снижение цен для отелей региона Средиземное море, после 18 ноября – для отелей Мертвого моря.

Также следует учитывать, что в Израиле гостиницы небольшие по количеству номеров (30-50), а туристов много, поэтому могут быть проблемы с бронированием.

Сувениры

Из Израиля везут различные сувениры религиозного толка – свечи, освященную воду, крестики, иконки. Их, как правило, покупают в Иерусалиме и Вифлееме.

Также популярный израильский сувенир -- косметика мертвого моря. Есть различные косметические линейки. К примеру, знаменитые «Черный жемчуг» и «Премьер» – достаточно дорогие серии, банка крема будет стоить 50-60 долларов. Популярная у нас «Ахава» -- более доступная и самая раскрученная – 30 долларов за баночку крема. Кроме того, существует много малоизвестных и более дешевых марок израильской косметики, которые ценятся местными жителями.

Стоит привезти домой знаменитый и полезный хумус, специи, пряности, кофе с кардамоном, финики уникального сорта маджуль, оливковое масло и вино. Все это в Израиле стоит немало, поэтому обычному туристу перевес в багаже не грозит.