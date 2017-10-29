В белорусской глубинке обнаружили неожиданно дорогие отели 26 29.10.2017, 12:12

15,041

ФОто: relax.by

Кто останавливается в «провинциальных Версалях»?

За последний год в регионах открылись комфортабельные гостиницы, которых там прежде не видели. «Салідарнасць» выделила пятерку самых впечатляющих из них.

И посмотрела цены на двухместные номера на конец ноября.

Отель «Мариинский» (Барановичи)

Бывшую гостиницу «Комсомольская» теперь не узнать. В этом году отель, выкупленный известным местным предпринимателем Анатолием Войтиком, наконец, открылся. Цены жителей Барановичей впечатляют. Двухместный номер – 139 белорусских рублей, люкс – 307.

Отель Sun Hotel (Островец)

Взявшись за стройку БелАЭС, в крохотном райцентре решили возвести новую гостиницу, для чего привлекли турецкий капитал. Год назад отель с нетипичным для белорусской глубинки названием торжественно открыли.

Заявлено, что гостиница соответствует формату «три звезды». Двухместный номер обойдется в 89 рублей.

Отель «Несвиж»

Когда-то это гостиница принадлежала местному ЖКХ и находилась, мягко говоря, не в лучшем состоянии. По сообщениям СМИ, здание выкупил инвестор из Барановичей Сергей Рагоза, который закончил реконструкцию и довел отель до стандартов трехзвездочного.

Двухместный номер обойдется в 99 рублей, люкс – в 337.

Отель «Привал» (Гродно)

ФОто: relax.by

Гостиница находится в 10 минутах езды от центра Гродно. Она открылась у новой базы отдыха, возведенной табачной фабрикой «Неман».

Денег не обустройство не пожалели. Номер Делюкс – 169 рублей, улучшенный двухместный номер Делюкс – 317.

Smart Boutique Hotel (Витебск)

Гостиница открылась в историческом центре города в памятнике архитектуры XIX-XX веков. Летний амфитеатр находится в 700 м, Свято-Успенский собор — в 200 м.

Двухместные номера обойдутся в 120 и 244 рублей.