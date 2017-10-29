В белорусской глубинке обнаружили неожиданно дорогие отели

В белорусской глубинке обнаружили неожиданно дорогие отели26
- 29.10.2017, 12:12
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Кто останавливается в «провинциальных Версалях»?
За последний год в регионах открылись комфортабельные гостиницы, которых там прежде не видели. «Салідарнасць» выделила пятерку самых впечатляющих из них.
И посмотрела цены на двухместные номера на конец ноября.
Отель «Мариинский» (Барановичи)
Бывшую гостиницу «Комсомольская» теперь не узнать. В этом году отель, выкупленный известным местным предпринимателем Анатолием Войтиком, наконец, открылся. Цены жителей Барановичей впечатляют. Двухместный номер – 139 белорусских рублей, люкс – 307.
Отель Sun Hotel (Островец)
Взявшись за стройку БелАЭС, в крохотном райцентре решили возвести новую гостиницу, для чего привлекли турецкий капитал. Год назад отель с нетипичным для белорусской глубинки названием торжественно открыли.
Заявлено, что гостиница соответствует формату «три звезды». Двухместный номер обойдется в 89 рублей.
Отель «Несвиж»
Когда-то это гостиница принадлежала местному ЖКХ и находилась, мягко говоря, не в лучшем состоянии. По сообщениям СМИ, здание выкупил инвестор из Барановичей Сергей Рагоза, который закончил реконструкцию и довел отель до стандартов трехзвездочного.
Двухместный номер обойдется в 99 рублей, люкс – в 337.
Отель «Привал» (Гродно)
Гостиница находится в 10 минутах езды от центра Гродно. Она открылась у новой базы отдыха, возведенной табачной фабрикой «Неман».
Денег не обустройство не пожалели. Номер Делюкс – 169 рублей, улучшенный двухместный номер Делюкс – 317.
Smart Boutique Hotel (Витебск)
Гостиница открылась в историческом центре города в памятнике архитектуры XIX-XX веков. Летний амфитеатр находится в 700 м, Свято-Успенский собор — в 200 м.
Двухместные номера обойдутся в 120 и 244 рублей.