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Обломки упавшего российского вертолета нашли около Шпицбергена

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  • 29.10.2017, 12:53
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Вертолет с восемью пассажирами находится в море на глубине примерно 200 метров.

Обломки российского вертолета Ми-8 обнаружены в море недалеко от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген) на глубине примерно 200 метров, сообщает спасательный центр Северной Норвегии, сообщает ria.ru.

В четверг днем российский вертолет, на борту которого было восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген. Вертолет принадлежит компании "Конверс Авиа". Район вероятного крушения обследуют с воздуха, берега и воды. Поиски ведут российские и норвежские спасатели. спасатели.

Как сообщала спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался.

В субботу Ил-76 МЧС России доставил на Шпицберген специалистов и необходимое высокотехнологичное оборудование, в том числе телеуправляемые подводные аппараты "Фалькон" и гидролокаторы бокового обзора. Спасателей оснастили компрессорным оборудованием, моторными лодками уникального класса, водолазным снаряжением и оснащением, которое необходимо для работ под водой.


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