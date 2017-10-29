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Белорусские дизайнеры создали уникальную коллекцию с национальным колоритом

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  • 29.10.2017, 13:31
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На Belarus Fashion Week показали коллекцию «Вёска» – и это действительно что-то удивительное и неординарное.

В рамках Belarus Fashion Week бренд Historia Naturalis показал коллекцию весна-лето 2018-го «Вёска».

«И это наверное самое лучшее, что мы видели в последнее время», - пишут журналисты citydog.by.

Минчанки Полина Картовицкая и Лариса Степанова в 2009 году создали творческий дуэт Historia Naturalis. Концепт бренда строится на естественности и натуральности. Дизайнерки не только используют 100% натуральные материалы, но и пытаются по-новому переосмыслить известные идеи. Именно на этих концептуальных столпах зиждется новая коллекция «Вёска».

Удивительно, как дизайнеры смогли отбросить очевидную для темы «Вёска» идею белорусского фольклора с обязательными узорами и васильками и поднялись до уровня совершенно новых интерпретаций, паттернов и красок.

Удивительно: всего-то и стоило забраться поглубже в воспоминания о летних каникулах у бабушки в деревне где-нибудь в Волчковичах. И вот оно: конечно вы узнаете и эти цветы с покрывал, и этих козочек, и почтовый ящик «Пошта». Получилось на самом деле прекрасно!


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