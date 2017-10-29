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Сокуров в Минске: Когда вижу, как молодые парни в мундирах хватают студенток, у меня все закипает

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  • 29.10.2017, 13:44
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О чем говорили Сокуров и Алексиевич на встрече в клубе.

«Не найти таких слов, чтобы представить Сокурова. На меня он оказал очень большое влияние». О желании привезти российского режиссера в Минск Светлана Алексиевич сказала еще год назад. И вот, наконец, встреча состоялась, пишет tut.by.

«Я на первой же встрече попрошу, чтобы в клубе не было никакой политической митинговости», — скажет Алексиевич, объявляя свой интеллектуальный клуб открытым. И будет придерживаться этой стратегии даже с теми гостями, которые известны своей активной гражданской позицией.

Впрочем, под занавес вчерашней встречи у столичного Дома кино все же пришлось дежурить милиции. Риторика митинговости прозвучит уже на 30-й минуте: «Завязывай, русофоб», — послышится из зала, после чего еще дважды разговор вынужден будет прерваться, чтобы организаторы могли успокоить самого громкого зрителя. В остальном вопросы минчан будут носить скорее гуманитарный характер с легким оттенком пессимизма относительно текущего положения дел.

«Только культура сможет удержать нас от озверения»

Во время встречи Сокурова много спрашивали о власти, роли человека в жизни государства и государства — в жизни человека. Режиссер охотно отвечал на вопросы, фокусируясь не только на том, что государство должно поддерживать национальное авторское кино, но и шире — говоря о поддержке культуры в целом.

— Государство никому не нужно, если оно не ставит своей главной задачей защиту и укрепление позиций культуры. Армия, промышленность, дипломатия, разведка — это все только средства, чтобы народ оставался цивилизованным, главное — это культура. Только она сможет удержать нас от озверения.

Рассказывая о власти, Сокуров долго рассуждал о том, как проверяется характер, когда мужчина получает шанс осуществить власть над другими.

— Где граница этой власти? Мне всегда было интересно, как это возбуждение от власти меняет людей. Но к сожалению, люди у власти ведут себя одинаково — как вели себя их предшественники триста лет назад — чем ближе человек к власти, тем ближе он к соблазнам и преступлениям. И мне было интересно искать в таких людях исконно человеческие качества. Когда я изучал биографии и жизни властвующих людей, я заметил такую деталь: все люди, у которых была большая власть, оказывались глубоко несчастными. А потом уже у Гете я прочел: «Несчастный человек опасен».

А вот на вопрос, смогла бы женщина управлять страной или нет, Сокуров кратко сказал категорическое: «Нет».

— Женщины в политике — инициаторы самых жестокосердных беспощадных законов, они чаще поддерживают применение силы в государстве. Вообще женщина в политике — сложный и непредсказуемый организм. Глядя на то, как сейчас проходит предвыборная кампания в России, я думаю, что некоторым кажется, что это очень легко. Я был знаком с Ельциным, встречался и говорил с Путиным, могу сказать, что тяжелее работы, чем эта, нет. Уровень компетенции должен быть чрезвычайно высок. Страна — это хозяйство, а хозяйством нужно уметь управлять. Необходим социальный и руководительский опыт, в первую очередь.

Тема женщины, на сей раз уже не у власти, не раз еще всплывала в разговоре Сокурова с Алексиевич. Режиссер обронил фразу: «За женщину там наверху подумают, а за мужчину — нет. Мне так кажется». «Ну, а нам так не кажется, — возразила Алексиевич. И продолжила: — Говоря о митингах в России, вы подчеркивали: «Не трогайте женщин». Помню, знакомая немка увидела эту цитату в западной прессе и недоумевала: «Странно, а мужчин, что ли, можно бить?»

— Когда я вижу, как молодые парни в мундирах за руки, за ноги хватают студенток, у меня все закипает. Это выходит за пределы моего личного понимания и понимания, в каком государстве я живу, — объяснил Александр Сокуров.

«Сегодняшняя политика очень примитивна»

Зал не оставил без внимания и то, что в одном из интервью в 2008 году Сокуров предсказал будущее Украины. На вопрос, как он видит будущее России, Беларуси и Украины сейчас, режиссер предпочел не отвечать. Но отметил, что большие конфликты и прочие исторические процессы — как большая тяжелая болезнь, зреют медленно.

— Если ты внимательно присматриваешься к судьбе родины, к поведению соотечественников и к деятельности политиков, ты всегда можешь увидеть, что ожидает твой народ и твое государство. В таком большом пространстве, как Россия, нам тяжело без государства, и мы, русские люди, часто являемся соучастниками того, что в нем происходит. Куда это все идет, все понятно. Вообще в политике нет никаких тайн, сегодняшняя политика очень примитивна.

Позже Сокуров пояснил свою активную гражданскую позицию:

— У меня генетически заложена озабоченность тем, что происходит на родине. Я как русский гражданин несу ответственность за все, что происходит в моей стране. Иногда происходящее мне отвратительно. Иногда я не вижу выхода и чувствую, что меня никто не слышит, часто слышу ложь, которая идет в том числе и от государства. Я хочу в своей стране развития политической жизни, хочу действия закона и конституции, равновеликого политического процесса, я хочу, чтобы молодые люди гордились страной и чтобы не происходило дегуманизации общества.

Одна из главных проблем современной России, по мнению Сокурова, — сложное положение рабочего класса, который именно как класс буквально исчезает.

— Мы в России забыли и заплевали рабочий класс, забыли, что такое заводские коллективы. Где бы я ни был, я стараюсь посетить производство, посмотреть на процессы и людей. И я с грустью отмечаю, что сейчас нет прибежища тем людям, кто не может с разбега взять социальную высоту. Помочь этим людям — государственная задача. Я трудно себе представляю современное общество без заводского человека. Я был в Норильске на заводе, где сейчас работает 15 человек, потому что все механизировано. И думал: а где те люди, которых сократили, а какое у них будущее. Ведь для мужчины рабочее место и рабочий коллектив не менее важен, чем семья. Я не вижу сейчас ни любви, ни уважения к рабочим людям, вижу исчезновение огромного пласта народа из социальной жизни. Сколько людей в России испытывают сейчас стресс от непредсказуемости завтрашнего дня, от беззащитности перед инерцией государства.

«Помните: не у каждой страны есть лауреат Нобелевской премии»

Под занавес встречи к микрофону вышел Алексей Турович, режиссер фильма «Желтый песочек». После крайне эмоциональной приветственной речи Турович поинтересовался у Сокурова, произойдут ли в Беларуси когда-нибудь перемены.

— Беларусь хоть завтра готова стать членом ЕС, — обнадежил Сокуров. — Это обязательно произойдет и в обозримом времени.

— Вы не можете ничего сделать, чтобы мы в Беларуси были счастливы, — не унимался Турович.

— Я могу. Мой отец, ветеран войны, всегда говорил, что белорусы — настоящие люди, наши братья, образец. И еще помните: не у каждой страны есть лауреат Нобелевской премии. Светлана Алексиевич — человек, перед которым я преклоняюсь.

Финальный блиц-опрос от зрителей состоял всего из трех вопросов:

— Есть ли угрозы в ваш адрес?

— Угрозы в мой адрес поступают регулярно.

— Были ли вы членом КПСС?

— Стал, когда узнал, что там Шостакович. Но никогда не исповедовал этих системных убеждений.

— А чей Крым? — снова подал голос самый громкий зритель.

— Ваш, успокойтесь, ваш.


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