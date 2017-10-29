Жилищный вопрос решен: Фирма продает «дома хоббитов» за $500 14 29.10.2017, 13:53

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Фото: greenmagichomes.com

Теперь каждый может обзавестись отдельной жилплощадью всего за три дня.

Американская компания Green Magic Homes разработала модульные дома, которые в готовом виде представляют собой усовершенствованные землянки или же жилище хоббитов. Земля и дерн выполняют в нем роль естественного слоя утеплителя и звукоизолятора. Кроме того, что подобные сооружения выглядят как минимум оригинально, набор для сборки стоит недорого. На сайте производителя говорится, что самый простой стоит всего 500 долларов без доставки.

Каждый модуль представляет собой арочный элемент, отлитый из армированного стеклопластика. Их на стройплощадку поставляют в разобранном виде.

Фото: greenmagichomes.com

Утверждается, что собрать такой дом проще простого — модули собираются из готовых панелей, устанавливаются на ровной поверхности и скрепляются между собой болтами через специальные ребра. Для надежности конструкция крепится к фундаменту. Межпанельные щели заливаются эпоксидной смолой. После этого получается водонепроницаемая конструкция. Строение атмосферостойкое, не подвержено коррозии, огнестойкое и не выделяет вредных веществ.

Фото: greenmagichomes.com

Строительство не требует специальных навыков или профессиональной техники. К примеру, модульный дом Wikiki, площадь которого составляет 37,5 квадратного метра, три человека соберут за три дня. Несмотря на кажущуюся легкость строительства такого жилья, для установки дома нужен будет плитный фундамент и подвод всех стандартных инженерных коммуникаций. Модульная структура домов позволяет владельцам собрать сначала небольшой домик, после чего постепенно расширять жилплощадь по мере необходимости.

Собранная конструкция обсыпается слоем песка и земли, обкладывается дерном. Земляное покрытие играет не только декоративную роль. Вес насыпи выполняет роль своеобразного пресса, придавая конструкции здания дополнительную прочность, и дает дому дополнительное преимущество — почвенный покров обеспечивает отличную теплоизоляцию, которая помогает сохранить тепло внутри здания зимой и прохладный воздух летом.

Фото: greenmagichomes.com

Модульные дома комплектуются дверями в форме арки и круглыми окнами. Они располагаются по сторонам дома, поэтому земляное покрытие не мешает освещению.

Фото: greenmagichomes.com

Трубопроводы и воздуховоды для вентиляции и бытовых удобств также могут быть включены в комплект поставки.

У производителя на данный момент уже довольно широкая линейка разных по размеру и конфигурации модульных домов: самый маленький — 37,5 м², самый большой — 150 м².