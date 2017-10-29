Каталония – кто виноват и что делать 2 Габриэль Гонсалес, «Немецкая волна»

29.10.2017, 13:59

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Два поезда стремительно несутся навстречу друг другу, и похоже, никто не может их остановить.

Этот образ, символизирующий упрямство и ожесточение, с которыми Мадрид и Барселона ведут себя в ходе нынешнего кризиса, в последние недели часто использовался в СМИ. Теперь же оба состава на полном ходу, наконец, врезались друг в друга. Каталония провозгласила независимость, а испанский Сенат дал зеленый свет пресловутой 155-й статье конституции, предусматривающей роспуск каталонского правительства и ликвидацию автономии.

Конечно, для испанцев это исторический день. Или, если говорить более нейтрально - день, ознаменовавший собой коренной перелом в стране. В прошлом этот регион четыре раза провозглашал независимость "Каталонской республики" или "Каталонского государства". Впервые это произошло в XVII веке во время так называемой войны жнецов. Затем - во времена Первой Испанской республики в 1873 году и еще дважды - в 1931 и 1934 годах, во времена Второй Испанской республики, накануне гражданской войны. Впрочем, во всех этих случаях речь шла не о полной независимости, а о самостоятельной Каталонии в составе федеративной Испании. В большинстве случаев такая "независимость" длилась несколько дней.

Мариано Рахой не дорос до своей должности

Тем большее недоумение вызывает нынешнее объявление Каталонии о своей полной независимости - фактически впервые в истории. Возникает вопрос, как это произошло. Почему каталонцы пошли на этот шаг именно сейчас, в 2017 году, находясь в составе демократического, правового государства Испании, которое предоставляет региону широкую автономию и обеспечивает каталонцам благополучную и мирную жизнь в составе ЕС?

Чтобы ответить на этот вопрос, в первую очередь, нужно присмотреться к центральным властям, хотя и не только к ним. То, как Мадрид пытался преодолеть этот уникальный для страны кризис, свидетельствует о пугающем дефиците воображения. Правящая консервативная партия во главе с недальновидным политиком Мариано Рахоем без всякого проявления сочувствия или дипломатического такта размахивала "мечом" 155-й статьи. Рахой так и не дорос до занимаемой должности и в значительной мере способствовал углублению кризиса, начиная самое позднее с 2010 года, когда испанский Конституционный суд по его указке отменил обновленный устав каталонской автономии от 2006 года.

Северная Ирландия на Средиземном море?

Естественно, в поиске ответа на вопросы, как так получилось и кто виноват, нужно присмотреться и к Барселоне. Каталонский политик Льюис Рабель недавно сравнил ситуацию в регионе с референдумом в Шотландии: "Как бы не вышло так, что мы заснули с мечтой о Шотландии, а проснулись в Северной Ирландии". Ближайшие дни покажут, превратят ли популисты (пропагандирующие незаконную и провозглашенную в одностороннем порядке независимость) Каталонию в своего рода средиземноморскую Северную Ирландию. Все надеются, что этого не произойдет, но опасаться этого все же стоит.

Сейчас наступил момент, когда даже самые сонные европейские политики наконец должны понять, что речь идет не только о внутренней проблеме Испании. Новая разновидность "испанки" в виде одностороннего провозглашения независимости может распространиться и на другие страны ЕС. Евросоюз не может постоянно отводить глаза, как в случае с Шотландией, а теперь и Каталонией. Брюссель должен, наконец, подготовить "аптечку для первой помощи", которую можно было бы конструктивно использовать для решения проблем. В частности, как в случае с Испанией, когда центральное правительство больше не в состоянии справляться в одиночку.

Габриэль Гонсалес, «Немецкая волна»