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Видеофакт: В Боливии собака забрала мяч у футболистов во время матча

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  • 29.10.2017, 14:12
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Футбольный матч для спортсменов превратился в игру «догонялки».

Во время матча между командами Блуминг – Насьональ Потоси, который проходил в рамках чемпионата Боливии по футболу, на поле выбежал пес. Собака вцепилась зубами в мяч и стала бегать по полю. Пес долго не отдавал мяч футболистам, – сообщает «Телеграф».

Собака принадлежит охраннику, который следил за безопасностью на стадионе. Футболисты помогли мужчине поймать пса. Футбольного хулигана увели с поля под аплодисменты публики.


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