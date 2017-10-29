Видеофакт: В Боливии собака забрала мяч у футболистов во время матча 3 29.10.2017, 14:12

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Футбольный матч для спортсменов превратился в игру «догонялки».

Во время матча между командами Блуминг – Насьональ Потоси, который проходил в рамках чемпионата Боливии по футболу, на поле выбежал пес. Собака вцепилась зубами в мяч и стала бегать по полю. Пес долго не отдавал мяч футболистам, – сообщает «Телеграф».

Собака принадлежит охраннику, который следил за безопасностью на стадионе. Футболисты помогли мужчине поймать пса. Футбольного хулигана увели с поля под аплодисменты публики.