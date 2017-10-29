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Андрей Шарендо: Восхищен людьми, которые вышли на Марш

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  • 29.10.2017, 14:22
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Андрей Шарендо

Смены режима можно добиться только реальной борьбой.

Об этом пресс-службе БНК заявил брестский лидер Белорусского Национального Конгресса Андрей Шарендо, который был арестован 13 октября накануне Марша рассерженных белорусов 2.0.

— Как проходило ваше задержание накануне акции протеста в Минске?

— Я был задержан поздним вечером 13 октября. Успел выйти из подъезда знакомого, и тут ко мне в темноте подбежали трое в штатском и один в форме. Сунули в лицо постановление об административном аресте за акцию предупреждения 8 сентября, вынесенное Центральным судом Минска еще 2 октября. Эту «операцию» организовывали несколько дней: прослушивались телефоны родственников, друзей, чтобы вычислить мое местоположение. Всего в моем задержании участвовало шесть работников милиции как в форме, так и в гражданском.

Сразу забрали телефон, чтобы не смог позвонить, бросили в старые бордовые «Жигули» и в сопровождении четырех милиционеров повезли в направлении Минска. Все мои вопросы о цели поездки оставались без ответа. После четырехчасового пути по шоссе и грунтовым дорогам я оказался в Ганцевичах, небольшом провинциальном городке в 250 км от Бреста. На мое конвоирование режим потратил более 50 литров бензина, не считая командировочные четырем милиционерам. Народных денег, видимо, им не жалко.

Я расцениваю это как похищение. О моем задержании и местонахождении не были оповещены никто из родных, хотя по закону милиционеры были обязаны это сделать. Очевидно, что, исчерпав прежние методы давления, режим пробует новые в виде психологического воздействия на родственников, держа их в безвестности. На мои поиски по РОВД у жены ушло четыре дня. Понятно, что весь этот дорогостоящий спектакль был разыгран ради моей изоляции накануне Марша рассерженных белорусов 2.0.

— Вы впервые отбывали арест в Ганцевичах. Чем запомнились эти «сутки»?

— К плюсам содержания в провинциальном ИВС могу отнести вежливое отношение его работников, неплохое питание и белорусский язык его обитателей.

К минусам – удручающее состояние здания ИВС, где ремонт не делали несколько десятков лет. Там не работает канализация, не закрываются замки, искрит проводка, стоит холод и сырость. 15 суток я провел в одиночной камере менее 4 квадратных метров без прогулок. Я узнал, что там вообще никого не выводили уже на прогулки несколько лет! Не было душа. Короче, все самое лучшее из СССР. Согревали и спасали от одиночества теплые вещи и книги в передачах друзей.

— С каким настроением вышли на свободу? Какие дальнейшие планы?

Настроение боевое, мелкие подлости трусливого режима меня не остановят. Восхищен и признателен тем людям, которые несмотря на превентивные задержания многих активистов, вышли на Марш 21 октября. Уличные акции выявляют настоящих лидеров.

Мои планы никак не изменились, я продолжу борьбу и буду дальше участвовать в сопротивлении злу и несправедливости. Смены режима можно добиться только реальной борьбой. Наша цель – свободная Беларусь.


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