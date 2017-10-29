«Надо поставить конные статуи министрам: с кукурузным початком в руке, с бульбой, с бураком» 5 29.10.2017, 14:47

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В Беларуси подтвердили поговорку: хуже дурака – только дурак с инициативой.

Белорусы живут в обнимку с фейковыми страхами, мнимыми угрозами и фальшивыми пророками в лице шаманов Большого государства. Мы никак не можем выйти на традиционную ориентацию в структуре собственности и производства.

Мы молимся фальшивым «богам», отдаем им большую половину заработанного в надежде на качественную школу, бесплатную медицину, полную занятость и благополучную старость. Проходят десятилетия. Сменяются поколения. Ротация VIP-номенклатуры создает видимость прогресса. Единообразие президентства добавляет мистицизма и обреченности. А мы продолжаем верить в то, что от голода и холода, дурака и мошенника нас спасет только Государство.

Об этом «БелГазете» рассказал руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Если общество находится на низкой стадии развития, скажем, племенной, то рисков там вообще нет: все племя сначала охотится за крысой, затем ее торжественно жарит и, наконец, поедает. Отсутствие рисков характерно для наций, потерявших пассионарность. Риски - это вероятностная опасность. В жизни человека она постоянно есть - то метеорит пролетит, то кирпич на голову упадет. По-другому не бывает.

Внутри человека заложена генетическая субстанциональная доминанта, поэтому он полагается на ожидания, которые уже были. А это - соль, спички, война.

Хорошо отлаженное производство может рухнуть в течение одного дня. Потому так все зависит от природных условий и зациклено на электроэнергию. Жители панельных квартир в Каменной Горке или Чижовке находятся в зоне риска: нет электричества - нет воды, что тянет за собой шлейф других проблем. Наиболее устойчива в стратегическом аспекте обычная крестьянская семья. У нее есть колодец с водой, дрова, автономная система производства энергии под названием «печка», они заготавливают продукты, которые хранят в погребах. Случись техногенная катастрофа в Минске, минчане окажутся бессильны. Помните, в Гражданскую войну из города все ринулись в деревню, потому что не было ни дров, ни продуктов, люди замерзали от холода, погибали от голода.

Думаете, нас эти несчастья минуют? Мне кажется, Лукашенко, почитав это, должен сказать: надо пересмотреть стратегическую концепцию развития белорусского общества. Курс на развитие больших городов был неверным. Надо стимулировать развитие крупных семейных усадеб с полностью автономным циклом жизнеобеспечения.

ДУРАКИ РУЛЯТ

В старом фильме «Иду на грозу» один из героев говорил: «Вы знаете, Крылов, кто опаснее дурака? Не знаете? Дурак с инициативой». Так вот, первым делом нужно сделать так, чтобы не было инициативных дураков. При этом нужно исходить из внутривидовой борьбы - дурака может победить еще больший дурак. Поэтому в систему, где есть интеллектуальные разрывы, надо внедрять еще больших дураков.

В Беларуси есть пару сотен предприятий, которые никогда не могут обанкротиться, потому что, как сказал Лукашенко, говорим - МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», подразумеваем - Беларусь. То есть они находятся как бы у Бога-государства за пазухой - на обеспечении налогоплательщиков. Самим белорусам государство обещает бесплатное образование и медицину, благополучную старость и безбедное существование. Ощущение, что общество остановилось на уровне сказок про Кощея Бессмертного, Емелю со щукой или ковер-самолет. В Беларуси в каком-то романтическом исступлении продолжают верить, что сказку можно сделать былью.

Люди - идеалисты. Они хотят верить в лучшее, тянутся ко всему сказочно-мифологическому. Дурак - не идеалист, а реалист, он везде ищет выгоду для себя. Поэтому будет делать все, чтобы эта выгода у него случилась.

ПРОКУКАРЕКАТЬ ПОД СТОЛОМ И ПОЦЕЛОВАТЬСЯ С ПАНДОЙ

У государства проблемы с рисками. А все потому, что правительственные персоны не прошли процесс верификации на выбор. Все риски устраняются конкурентной борьбой на выборах. Когда находящаяся у власти партия теряет свое реноме, на смену ей приходит другая партия. Аналогично с чиновниками. Если некий чиновник потерял свою респектабельность-репутацию, то на его место должен прийти другой человек. Механизм прост и ясен - должна быть конкуренция. Свою лепту в это дело вносят СМИ. Я уж не говорю про Интернет - в этом плане он работает очень быстро.

Что касается репутационных рисков государства, то я считаю, что надо ввести защитные меры. Пусть Лукашенко издаст указ: премьер-министр за невыполнение процентов ВВП должен публично съесть свою шляпу, министр финансов за неисполнение бюджета должен прокукарекать в центре города, под столом.

Сомневаюсь, что после кукарекания он сможет спокойно ходить по городу и смотреть людям в глаза.

Дальше. Если не выполняются обещания по зарплате, министра труда и соцзащиты надо командировать в Китай, в пекинский зоопарк. Там он должен снять 5-минутное видео, как обнимается с пандой. Панда любит целоваться.

Министра промышленности за невыполнение своих обязательств предлагаю пересадить на 5-колесный автомобиль. Министра сельского хозяйства предлагаю посадить на белую лошадь, предварительно одев его в костюм древнегреческого героя и дав в руку морковку или бурак вместо сабли.

Перед зданием Минсельхозпрода могут появиться разные конные статуи: один министр - с кукурузным початком в руке, второй - с бульбой, третий - с бураком, четвертый - с курицей.