Белоруска Екатерина Дубровская хочет покорить Вселенную своей улыбкой
- 29.10.2017, 14:53
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Финал конкурса пройдет в марте 2018 года в Сочи.
Белоруска Екатерина Дубровская участвует в международном конкурсе красоты "Улыбка Вселенной 2018", сообщили БелТА организаторы.
Всего в первом четвертьфинале участвуют 27 конкурсанток из семи стран - Азербайджана, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Латвии, России, Таджикистана. Голосование продлится до 31 октября (завершится в 12.00 по московскому времени).
По результатам голосования в полуфинал пройдут 15 участниц. После завершения первого четвертьфинала стартует второй четвертьфинал.
Новые анкеты еще принимаются, поэтому у остальных участниц есть шанс попасть в число участниц второго четвертьфинала.
Финал конкурса пройдет в марте 2018 года в Сочи. Победительница получит сертификат на $10 тыс., подарки от спонсоров и возможность участия в международных проектах.
Конкурс проводится с целью пропаганды моды на улыбку, доброту и бережное отношение к окружающим.