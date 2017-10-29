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Белоруска Екатерина Дубровская хочет покорить Вселенную своей улыбкой

  • 29.10.2017, 14:53
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Екатерина Дубровская

Финал конкурса пройдет в марте 2018 года в Сочи.

Белоруска Екатерина Дубровская участвует в международном конкурсе красоты "Улыбка Вселенной 2018", сообщили БелТА организаторы.

Всего в первом четвертьфинале участвуют 27 конкурсанток из семи стран - Азербайджана, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Латвии, России, Таджикистана. Голосование продлится до 31 октября (завершится в 12.00 по московскому времени).

По результатам голосования в полуфинал пройдут 15 участниц. После завершения первого четвертьфинала стартует второй четвертьфинал.

Новые анкеты еще принимаются, поэтому у остальных участниц есть шанс попасть в число участниц второго четвертьфинала.

Финал конкурса пройдет в марте 2018 года в Сочи. Победительница получит сертификат на $10 тыс., подарки от спонсоров и возможность участия в международных проектах.

Конкурс проводится с целью пропаганды моды на улыбку, доброту и бережное отношение к окружающим.


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