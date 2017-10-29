Пять «великих экстрасенсов» начала 90-х 1 29.10.2017, 15:14

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Как начинали и заканчивали «кумиры эпохи».

Покорение Сибири Чумаком.

9 октября в Москве в возрасте 82 лет умер Аллан Чумак. Он был одним из самых знаменитых «экстрасенсов» эпохи перестройки — в тот период в СССР резко вырос интерес к религии и нетрадиционной медицине, страну заполонили секты, целители и гипнотизеры. Ясновидящая Джуна снимала боль руками на расстоянии, Анатолий Кашпировский вводил в состояние транса стадионы, маг Юрий Лонго воскрешал мертвых на глазах изумленных зрителей и мало найдется семей, где не «заряжали» трехлитровые банки с водой под умиротворяющие пассы Чумака, транслируемые миллионам советских телезрителей. The Insider вспоминает пять самых известных «экстрасенсов» начала 90-х.

Аллан Чумак

Аллан Чумак родился в Москве 26 мая 1935 года. Он окончил московский Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры по специальности «тренер-преподаватель», а затем — факультет журналистики МГУ.

В конце 50-х Чумак работал тренером в велосипедной секции одного из московских институтов. Однако карьеру тренера ему пришлось завершить после того, как выступил на нескольких спортивных конференциях с идеей предоставлять спортсменам возможность снимать напряжение алкоголем.

В начале 1960-х годов увлекся журналистикой и писал очерки для газет, потом работал спортивным обозревателем, ведущим программы «Очки, голы, секунды» и писал сценарии для разных передач, в том числе «Голубого огонька».

В конце 1970-х годов при подготовке разоблачительной статьи о шарлатанах-целителях Чумак встретился с несколькими «экстрасенсами», после чего, как он сам писал в своих книгах, у него открылся «дар» и способность видеть «ауры людей».

Так, в начале 80-х Чумак начал заниматься «целительством» и принимать пациентов с различными болезнями. А после начала перестройки и снятия запрета на подобную деятельность устраивал массовые «сеансы целительства».

Чумак утверждал, что за счет «гармонизации всех процессов в организме» заряженные им предметы могли излечить от всех болезней, включая рак. По его словам, сеансы помогали справиться с уличной преступностью и дорожно-транспортными происшествиями.

В августе 1989 году тираж номера газеты «Вечерняя Москва» с «заряженной» фотографией Чумака был раскуплен полностью. Его передавали из рук в руки. С ноября 1989 года сеансы Чумака начало транслировать Московское радио.

Чумак начал также проводить публичные платные сеансы «энергетической зарядки» воды, мазей, кремов и «исцеления больных».

Академик РАН Виталий Гинзбург называл Чумака «известным шарлатаном», а глава комиссии РАН по лженауке Эдуард Кругляков говорил, что именно с появлением на экранах «новоявленных чудотворцев типа Чумака» в России началось «массированное внедрение лженауки».

В 1990 году Чумак основал фирму «Аллан Чумак и Ко», которая занималась продажей «заряженных» им напитков и кремов.

В начале 1990-х годов популярность Чумака пошла на спад. Однако телепрограммы с его участием продолжали выходить на Московском телеканале до 1995 года. Впоследствии Чумак продолжал ездить по России, публиковал видеоролики в интернете.

В декабре 1999 года Чумака выдвинули на выборы в Госдуму III созыва. По итогам голосования он занял пятое место в своем округе, набрав 3,27% голосов, и в Думу не прошел.

Чумак — автор книг «Тем, кто верит в чудо» (2007), «Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких» (2008), «Исцеляющая сила внутри вас» (2009). В 1995 году он получил патент «Способ переноса биоактивной информации на влагосодержащий носитель».​

Чумак был дважды женат. У него есть дочь от первого брака, Елена, и сын от второго — Дмитрий. Дмитрий Чумак — предприниматель, который стал известен после похищения с целью выкупа бывшим офицером ФСБ Тимуром Гашаевым в 2011 году.

Анатолий Кашпировский

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Меджибожского района Каменец-Подольской области Украинской ССР. Он окончил Винницкий медицинский институт, а после 25 лет работал в психиатрической больнице в Виннице. В 1987 году Кашпировский стал врачом-психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике.

В июле 1989 года состоялась первая встреча с Кашпировским в концертной студии Останкино. В этом же году на Центральном телевидении показали шесть передач «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», в ходе которых Кашпировский якобы излечил от самых различных заболеваний около 10 миллионов человек всего за 6 часов телевизионного эфира.

На протяжении всего 1990 года передачи Кашпировского регулярно транслировались во Вьетнаме. В том же году польское телевидение удостоило его престижной премии Wiktory за самую большую популярность серии передач «Телевизионная клиника А. Кашпировского».

В 1991 году он выступал в штаб-квартире ООН, где предложил применить свои методы для борьбы с последствиями радиоактивного облучения, рубцами и СПИДом. В 1993 году вышли в свет монография «Неспецифическая групповая психотерапия», научный сборник по материалам вышеуказанной конференции «Психотерапевтический феномен», авторские книги «Пробуждение», «Мысли на пути к вам», «Верь в себя».

Академик Э. П. Кругляков, председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований: « Эффект Чумака, Лонго, Кашпировского — абсолютно неизвестная науке и самим целителям, почти волшебная лечебная сила. <…> вера в чудодейственные возможности целителей кончается для больных печально. Болезнь запускают. <…> В основном это — кратковременное облегчение, связанное с мобилизацией внутренних ресурсов больного как результат веры в лечение, веры в авторитет».

В 1993 году Кашпировский был избран депутатом Госдумы I созыва от ЛДПР. Он обвинял лидера фракции Владимира Жириновского в расизме и пропаганде войны из-за чего и вышел из ЛДПР 1 июля 1995 года.

По словам самого Кашпировского, предметом его психологического воздействия являются физические нарушения человеческого тела.

Аллан Чумак о Кашпировском: « Никакого конфликта нет. У него своя жизнь, у меня — своя. Встречались несколько раз. Ну, поговорили, и все. Мы диаметрально противоположные, что мне с ним обсуждать? Он действует с помощью гипноза, а это насилие, которого я не приемлю».

Кашпировский утверждает, что, используя набор психотерапевтических приемов, якобы «включает» в человеке систему саморегуляции, которая обеспечивает выработку в организме необходимых лекарств, позволяющих справиться с болью, а также с тем или иным заболеванием.

«Наш организм — это аптека, вся таблица Менделеева» — говорит он. По мнению Кашпировского, морфин, инсулин и прочие лекарства, которые мы при необходимости вводим в организм, постоянно содержатся в микродозах в человеке, их нехватка приводит к заболеваниям, а нормализация жизненных процессов достигается за счет создания программирующих ситуаций извне.

Кашпировский принимал участие в переговорах между федеральными силами и террористами во главе с Шамилем Басаевым во время террористического акта в Буденновске в 1995 году. Вот как описывает это в книге «Буденновск: десять лет спустя» бывший межрайонный прокурор Буденновска Сергей Гамаюнов: «Кашпировский был тем, кто пообещал сначала всех их усыпить, и загипнотизировать, а в конце концов, когда он увидел всю эту кровь, увидел этих заложников, которые по 20—30 человек были в палате, изможденные, перепуганные, ему там стало плохо, и его на руках оттуда буквально вынесли.»

По воспоминаниям Алексея Митрофанова, благодаря дипломатическим действиям Кашпировского была выведена часть заложников, о чем свидетельствует документальное видео, где об этом говорит Шамиль Басаев. Митрофанов в своем блоге вспоминает: «Но был один, который имел многочасовую беседу с Басаевым. Это был Кашпировский. Он пошел внутрь больницы и долго разговаривал с захватчиками. Наверное, еще найдется великий режиссер, который снимет фильм про этот разговор. Ведь это редчайший случай в истории. Кто мог тогда гарантировать жизнь и здоровье всемирно известному человеку?! Каков был шанс повлиять на боевиков, верящих только в оружие и силу?»

Джуна

Джуна (Евгения Давиташвили) родилась в 1949 году на Кубани в семье эмигранта из Ирана и потомственной казачки. Позднее она уехала в Тбилиси. Там Джуну знали как целительницу влиятельные люди, артисты, художники, поэты. В 1980 году глава Госплана СССР Николай Байбаков попросил Джуну вылечить его жену, которой не могла помочь официальная медицина. Джуна приехала в Москву и Байбаков зачислил ее экспертом в ведомственную поликлинику.

В августе 1980 года о Джуне опубликовали статью в «Комсомольской правде», после чего она стала всесоюзно знаменитой. Джуну приняли на работу старшим научным сотрудником в Институт радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова Российской академии наук, где была создана лаборатория «Физические поля биологических объектов», изучавшая «эффект Джуны».

Председатель Комиссии по борьбе с лженаукой академик РАН Эдуард Кругляков: «Вы, конечно, помните, что писала пресса: Джуна одним движением руки могла заставить розу распуститься, могла ставить правильный диагноз по фотографии больного, перемещать предметы, не прикасаясь к ним, и т. д… Что же оказалось? Джуна — не более чем массажистка высокой квалификации, но для исцеления больных этого мало».

В 1990 году Джуна организовала Международную академию альтернативных наук, а в июне 1994 года была на избрана проректором Открытого Международного университета нетрадиционной медицины в Коломбо.

В 1989 году Госкомитет по делам изобретений и открытий выдал ей авторское свидетельство на целительство «бесконтактным массажем».

В 1995 году она приняла участие в выборах в Госдуму в составе «Блока Джуны». Платформа блока имела общедемократический характер: «приоритет общечеловеческих ценностей при условии сохранения национальных особенностей». Блок набрал 0,47 % голосов избирателей.

В 1997 году Джуна провозгласила себя царицей ассирийского народа.

Помимо целительства Джуна рисовала, писала стихи, рассказы, выступала на сцене вместе с Игорем Тальковым и Андреем Державиным.

После смерти сына Вахтанга Давиташвили Джуна жила затворницей. Она скончалась в Москве 8 июня 2015 года на 66-м году жизни.

По утверждениям некоторых СМИ, в разное время пациентами Джуны были генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, художник Илья Глазунов, киноактеры Джульетта Мазина, Роберт де Ниро, Марчелло Мастроянни, кинорежиссеры Андрей Тарковский и Федерико Феллини. Однако официальных подтверждений этому нет.

По словам вице-президента Ассоциации ветеранов спецслужб «Беркут», генерала в отставке Валерия Малеванного, в начале 1980-х годов Джуна проводила тестирование офицеров внешней разведки в центре парапсихологии мозга человека ГРУ.

Юрий Лонго

Юрий Лонго (настоящая фамилия Головко) родился 23 сентября 1950 года в станице Незамаевская Краснодарского края.

Лонго переехал в Москву, где поступил в театральную студию при КГБ СССР. Он также получил диплом психолога Ленинградского университета.

Лонго стал одним из первых, кто начал проводить публичные «исцеления» на волне перестройки. Позже проводил телевизионные сеансы магии, спектакли по «воскрешению мертвых» и публиковал предсказания в центральной прессе.

Демонстрировал в своих выступлениях гипноз, телепатию, телекинез, пирокинез, ясновидение.

В 1991 году газета «Комсомольская правда» раскрыла один из трюков Лонго по «оживлению мертвецов». Роль «жертвы» играл его конферансье Алексей Гайван, а инициатором трюка стал знакомый Лонго, гипнотизер Геннадий Гончаров.

Лонго неоднократно обвинял Григория Грабового, обещавшего воскресить погибших в бесланском теракте, во лжи и называл его циником. По мнению знакомых Лонго, ссора с Грабовым довела его до инфаркта.

Лонго заявлял, что пришедший на пост президента Украины в конце 2004 года Виктор Ющенко не настоящий. Он утверждал, что настоящий Ющенко мертв, а его двойнику просто сделали пластическую операцию польские специалисты из секретного биологического центра.

14 февраля 2006 Юрий Лонго перенес инфаркт и был госпитализирован. 17 февраля он скончался. По официальной версии, причиной смерти стала аневризма аорты. Однако секретарь Юрия Лонго Алла Михайлова утверждала, что он отравился черной икрой, банку с которой получил от неизвестной женщины.

Наследство Юрия Лонго на февраль 2006 года оценивалось в $1,5 млн.

Григорий Грабовой

Григорий Грабовой родился в 1963 году в поселке Кировский в Узбекской ССР. Он окончил факультет прикладной математики и механики Ташкентского госуниверситета.

В начале 1990-х Грабовой подписал контракты с узбекским управлением гражданской авиации на сумму более 6 миллионов рублей за «изучение влияния технических устройств воздушного судна на пилотов в процессе полетов для повышения безопасности полетов» и «работы по экстрасенсорной диагностике самолетов». Он заключил также постоянный договор с авиакомпанией «Узбекистон Хаво Йуллари», предусматривающий «работы по экстрасенсорной диагностике самолетов, используемых для полетов президента республики Узбекистан и членов правительства» и выплаты в размере 2 млн. рублей ежемесячно.

27 октября 1995 года состоялась его встреча с болгарской «ясновидящей» Вангой в Болгарии. Правда Ванга его ожиданий не оправдала, заявила что оживлять людей он не сможет и часто повторяла «слаб ты, слаб».

В 1995 году Грабовой переехал в Россию. Утверждалось, что ему покровительствовал первый заместитель начальника Службы безопасности Президента РФ Георгий Рогозин. В России Грабовой зарегистрировал некоммерческую организацию «Фонд Григория Грабового — внедрение и распространение Учения Григория Грабового „О спасении и гармоничном развитии“», позже известную как «Хартия ДРУГГ». К 2006 году у нее появились региональные представительства более чем в 50 регионах России.

В 2000 году Грабовой вел программу на телеканале ТВ-6 «Григорий Грабовой. Формула здоровья».

…То, что все это жульничество, всякому физику видно сразу, но всё же мне пришлось провести официальное расследование. Оно показало следующее. Г-н Грабовой никогда не участвовал в испытаниях атомного оружия в Семипалатинске. Соответственно, не испытывал там и «кристаллический модуль». Попутно удалось выяснить, что «доктор технических и доктор физико-математических наук» никогда никаких диссертаций не защищал. В списках Итальянской академии наук «академик» Грабовой не значится.

— академик Э. П. Кругляков, Почему опасна антинаука?

В 2002 году Служба кинематографии Министерства культуры России финансировала фильм «Миссия Григория Грабового». В том же 2002 году Грабовой занимал пост вице-президента в фонде поддержки государственных программ «Российский финансовый союз».

5 июня 2004 года Грабовой собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что он Иисус Христос во втором пришествии.

В 2004 году Грабовой предлагал родственникам пострадавших от террористов в Беслане воскресить погибших за денежное вознаграждение 39 тыс. 500 руб. В сентябре 2005 года пятнадцать представителей Ассоциации жертв террористических актов «Матери Беслана» во главе с Сусанной Дудиевой приняли участие в съезде сторонников Грабового, который проходил в Москве в гостинице «Космос». Эти события послужили причиной последующего раскола Ассоциации «Матери Беслана» и образования новой северо-осетинской общественной организации пострадавших от террористических актов «Голос Беслана».

7 апреля Грабовому было предъявлено обвинение в мошенничестве. 7 июля 2008 года Таганский суд Москвы признал Грабового виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сам Грабовой своей вины не признал, заявив, что не совершал никаких преступлений, а занимался «политической, общественной, религиозной и научной деятельностью».

21 мая 2010 года, после отклонения судом кассационного представления прокуратуры, Грабовой был отпущен на свободу.