«Механика» или «автомат»: белорусские автолюбители ответили на извечный вопрос 29.10.2017, 15:50

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Интересная инфографика ко Дню автомобилиста.

22 года подряд в Беларуси отмечается День автомобилиста. Tut.by собрал для вас самые любопытные цифры в этот день. Какой напиток предпочитают автомобилисты, какие марки авто в почете и насколько водители вежливы в дороге.

Самая популярная марка — VW

Пока в Беларуси стараются не отставать от общемировых тенденций и придумывают, куда засунуть батарею в белорусском электромобиле, первенство по популярности удерживает марка Volkswagen. На нем и на дачу, и на работу, и в путешествие. И с инфраструктурой в этом плане все в порядке — ремонтирует любой гаражник, заправиться можно где-угодно. А что еще надо белорусу? Первенство марка удерживает несколько лет подряд.

Ежегодно увеличивается количество легковых автомобилей в личной собственности у белорусов, пишет Белстат. На 1 января 2017 года в стране зарегистрировано 2 951,4 тысячи легковых автомобилей.

Больше всего авто у жителей Гродненской области (352 авто на 1000 человек), а также жителей Минской области (328 авто на 1000 человек) и Минска (322 автомобиля), чуть меньше авто у брестчан (321 автомобиль). Далее по мере убывания следуют Витебская (300), Могилевская (281) и Гомельская область (267 авто). Такое соотношение не меняется уже несколько лет кряду.

«Кормилица» и «Александр Степанович»

Если самая популярная марка у белорусов VW, то неудивительно, что и прозвища белорусы придумывают такие же: «Кормилица», «Ласточка», «Малышка», «Дракон», «Пыжик», «Рыжик», «Беляш», «Чайка», «Жужа» и «Букашка». Есть и более эксклюзивные названия четырехколесного друга: «Бэтмобиль», «Сандра», «Карабель» и даже «Александр Степанович».

Самые распространенные категории водительских прав респондентов, по данным опроса, — B и C. На третьем месте — CE, на четвертом — AM. При этом стаж вождения у 31,5% опрошенных составляет более 20 лет, у 30,2% респондентов — 11-20 лет.

Стаж вождения большинства автомобилистов — более 20 лет. Дорогие водители, да вы просто кладезь опыта и пример остальным!

А вот в споре «механика» или «автомат» каждый второй опрошенный считает «механику» и надежнее, и интереснее.

Большинство водителей на работе слушают радио (59,2%), 31,8% респондентов — записанную на различные носители музыку, 2,7% — аудиокниги, 0,9% — обучающие курсы.

Половина опрошенных автомобилистов предпочитают кофе, на втором месте чай. Затем по мере убывания предпочтений следуют вода, сок и лишь малая часть водителей предпочитает энергетики.

Что особенно радует: практически все автомобилисты (как водители, так и автолюбители) — 98,8% — соблюдают негласные правила на дорогах: благодарят аварийной сигнализацией или поднимают ладонь вверх в знак признательности, предупреждают об опасности дальним светом или мигают аварийкой, когда пропускают вас вперед.

Цена на топливо поменялась уже шесть раз

… и, кажется, это не предел. Хотя, по заверению концерна, стоимость литра топлива у нас по-прежнему ниже, чем у соседей. Сколько раз цена вырастет до конца года — большой вопрос.

Сколько дней держались цены на топливо в Беларуси