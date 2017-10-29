закрыть
29 октября 2017, воскресенье, 16:02
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Механика» или «автомат»: белорусские автолюбители ответили на извечный вопрос

  • 29.10.2017, 15:50
  • 1,684

Интересная инфографика ко Дню автомобилиста.

22 года подряд в Беларуси отмечается День автомобилиста. Tut.by собрал для вас самые любопытные цифры в этот день. Какой напиток предпочитают автомобилисты, какие марки авто в почете и насколько водители вежливы в дороге.

Самая популярная марка — VW

Пока в Беларуси стараются не отставать от общемировых тенденций и придумывают, куда засунуть батарею в белорусском электромобиле, первенство по популярности удерживает марка Volkswagen. На нем и на дачу, и на работу, и в путешествие. И с инфраструктурой в этом плане все в порядке — ремонтирует любой гаражник, заправиться можно где-угодно. А что еще надо белорусу? Первенство марка удерживает несколько лет подряд.

Ежегодно увеличивается количество легковых автомобилей в личной собственности у белорусов, пишет Белстат. На 1 января 2017 года в стране зарегистрировано 2 951,4 тысячи легковых автомобилей.

Больше всего авто у жителей Гродненской области (352 авто на 1000 человек), а также жителей Минской области (328 авто на 1000 человек) и Минска (322 автомобиля), чуть меньше авто у брестчан (321 автомобиль). Далее по мере убывания следуют Витебская (300), Могилевская (281) и Гомельская область (267 авто). Такое соотношение не меняется уже несколько лет кряду.

«Кормилица» и «Александр Степанович»

Если самая популярная марка у белорусов VW, то неудивительно, что и прозвища белорусы придумывают такие же: «Кормилица», «Ласточка», «Малышка», «Дракон», «Пыжик», «Рыжик», «Беляш», «Чайка», «Жужа» и «Букашка». Есть и более эксклюзивные названия четырехколесного друга: «Бэтмобиль», «Сандра», «Карабель» и даже «Александр Степанович».

Самые распространенные категории водительских прав респондентов, по данным опроса, — B и C. На третьем месте — CE, на четвертом — AM. При этом стаж вождения у 31,5% опрошенных составляет более 20 лет, у 30,2% респондентов — 11-20 лет.

Стаж вождения большинства автомобилистов — более 20 лет. Дорогие водители, да вы просто кладезь опыта и пример остальным!

А вот в споре «механика» или «автомат» каждый второй опрошенный считает «механику» и надежнее, и интереснее.

Большинство водителей на работе слушают радио (59,2%), 31,8% респондентов — записанную на различные носители музыку, 2,7% — аудиокниги, 0,9% — обучающие курсы.

Половина опрошенных автомобилистов предпочитают кофе, на втором месте чай. Затем по мере убывания предпочтений следуют вода, сок и лишь малая часть водителей предпочитает энергетики.

Что особенно радует: практически все автомобилисты (как водители, так и автолюбители) — 98,8% — соблюдают негласные правила на дорогах: благодарят аварийной сигнализацией или поднимают ладонь вверх в знак признательности, предупреждают об опасности дальним светом или мигают аварийкой, когда пропускают вас вперед.

Цена на топливо поменялась уже шесть раз

… и, кажется, это не предел. Хотя, по заверению концерна, стоимость литра топлива у нас по-прежнему ниже, чем у соседей. Сколько раз цена вырастет до конца года — большой вопрос.

Сколько дней держались цены на топливо в Беларуси


Мнение

Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии