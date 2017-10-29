Бобруйских «тунеядцев» отправляют мести улицы 29.10.2017, 15:38

Зарплату предлагают чуть больше $100 в месяц.

Сейчас, когда все корнеплоды и камни с полей уже собраны, бобруйским безработным нашли новое применение. На этот раз Управление по труду, занятости и социальной защите приглашает «дармоедов» для участия в оплачиваемых общественных работах, «имеющих социально-полезную значимость», а именно – в уборке территорий городских улиц. Видимо в Бобруйском унитарном коммунальном дочернем дорожно-эксплуатационном предприятии на это не хватает работников, пишет babruysk.by.

Причем принять участие в оплачиваемых общественных работах смогут лишь те бобруйчане, кто зарегистрирован в качестве безработных.

Какие же материальные блага «свалятся на головы» прибиральщиков улиц? В месяц каждый «дармоед» получит на руки всего… 265 рублей.

Однако чтобы навести порядок в городе, оказывается, одних усилий «тунеядцев» недостаточно! На 28 октября в Бобруйске объявили еще и проведение городского субботника. В этот день наведется порядок и уберется листва на въездных магистральных улицах, очистятся от мусора объекты ведомственного жилищного фонда, пройдет санитарная уборка на внутридомовых территориях, в объектах торговли и бытового обслуживания. Также анонсирована «борьба» с сухостойной растительностью и дикорастущей порослью на территории третьего полигона и редюитов Бобруйской крепости.

Словом, после таких грандиозных усилий по наведению порядка, наш город, надо полагать, вскоре окончательно заблестит и засверкает чистотой!