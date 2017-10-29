Зачем в Литве обнародуют рапорты сексотов КГБ 6 29.10.2017, 15:59

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Литва решила придать гласности архивы советских спецслужб.

Публикацию донесений секретных сотрудников КГБ начал Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы. Что можно узнать из этих отчетов и насколько они важны сейчас, пишет DW.

До лета следующего года на сайте Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГСЖЛ) планируется опубликовать несколько сотен рапортов и доносов агентов КГБ. К концу 80-х их в Литве, как позже выяснилось, было около 6 тысяч. Первые из отчетов уже обнародованы.

Агенты - самый важный источник информации для КГБ

В интервью DW Тересе Бируте Бураускайте, директор Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы, рассказала, что самым ценным источником информации КГБ была его агентурная сеть, секретные сотрудники которой регулярно направляли оперативникам доклады. Сексотами, по ее словам, были не только жители советской Литвы, но и некоторые эмигранты литовского происхождения, проживавшие за границей.

Доступ к их рапортам сегодня свободный - с ними может ознакомиться любой посетитель сайта ЦИГСЖЛ. О чем же писали агенты КГБ своим кураторам, насколько ценными были для того времени передаваемые ими сведения и какой вывод можно сделать из них сегодня?

Сексоты и их сообщения

Информация в отчетах передавалась самая разная - от деятельности литовских эмигрантов, промышленного шпионажа и ситуации в католической церкви до данных о людях, которых советская власть считала опасными для себя. Например, секретный сотрудник "Светлов" в 1981 году сообщал о создании в университете в штате Иллинойс в США кафедры литуанистики. "Преподавательница литовского языка при встрече выразила источнику пожелание, чтобы кто-либо из Вильнюсского госуниверситета приехал в Чикаго на стажировку или по научному обмену и помог организовать работу кафедры", - писал "Светлов".

Агент "Филолог" в своем отчете рассказывал о поездке во Францию в 1986 году, информируя о выступлениях участников группы на симпозиуме по балтистике в Париже и о встречах с находившимися в эмиграции бывшими гражданами Литвы.

В свою очередь сексот "Юрате" в 1989 году отправила отчет о пребывании и действиях приглашенной ею же в СССР, к себе домой, гражданки США Кристины - дочери известного эмигранта. "Во время нахождения в СССР (Кристины. - Ред.) везде ее сопровождал сын источника Эдвардас. По ее словам, в семье источника она чувствовала себя непринужденно, уютно", - отмечается в отчете "Юрате".

Историк и исследователь архивов КГБ Арвидас Анушаускас утверждает, что точно определить, сколько людей и как именно пострадали из-за деятельности секретных сотрудников КГБ, практически невозможно. Анушаускас, также являющийся депутатом Сейма от консервативной партии, уверен, однако, что доносы обернулись загубленными карьерами, запретами на выезд за границу и попаданием под следствие в КГБ.

Какова ценность отчетов сексотов?

В беседе с DW Анушаускас отметил, что в Литве документы КГБ публикуются с 2011 года. "Семь лет назад, когда в Сейме приняли мою поправку к закону о люстрации, депутаты пришли к выводу, что своеобразной люстрацией может стать открытый доступ и публикация материалов о деятельности КГБ. Аргументом было то, что в обществе о работ советской госбезопасности было известно очень немного", - поясняет депутат Сейма.

По его словам, к концу 80-х под давлением перемен число людей, готовых в Литве сотрудничать с КГБ, сильно сократилось: "В 1990 году из списка секретных сотрудников КГБ были вычеркнуто сотни таких лиц, отказавшихся продолжать работу". Перед ликвидацией КГБ в Литве его сотрудники успели уничтожить 100 тысяч архивных дел агентов. Эксперты сходятся в том, что и уже опубликованные рапорты, и те отчеты, которые только собираются предать гласности, ныне представляют только познавательную ценность. "На сегодняшний день обнародованные нами донесения имеют лишь исторический интерес", - утверждает Тересе Бируте Бураускайте.

В свою очередь Арвидас Анушаускас считает, что теоретическая возможность повторной вербовки экс-агентов КГБ сотрудниками спецслужбами недружественных Литве государств сегодня существует, но является очень маловероятной. "Более 1 000 агентов КГБ сознались в 1999 году спецслужбам Литвы в своей работе на органы советской госбезопасности. И я сомневаюсь, что ФСБ захочет рисковать, пытаясь снова их завербовать", - указывает Анушаускас.

Компромиссный вариант декоммунизации

Анджей Пукшто, завкафедрой политологии в университете имени Витаутаса Великого в Каунасе, напоминает, что вопрос предания гласности отчетов бывших агентов КГБ обсуждается в Литве давно. То, что к нему вновь и вновь возвращаются, по мнению Пукшто, объясняется очень просто.

"Этот процесс и все эмоции, которые его сопровождают, являются следствием того, что в начале 90-х годов, когда начался процесс декоммунизации, Литва выбрала компромиссный вариант. С одной стороны, появился закон, обязывающий бывших сотрудников КГБ сообщить о своей деятельности соответствующим органам. С другой стороны, имена и фамилии таких лиц широкой общественности остались неизвестными. Были названы поименно только те агенты, которые предпочли затаиться и переждать", - продолжает политолог. Он полагает, что пока сохраняется вероятность того, что кто-то из бывших сотрудников советских органов госбезопасности в Литве еще жив, тема по-прежнему будет возвращаться на повестку дня.