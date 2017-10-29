В Минске открылся сезон катания на коньках 2 29.10.2017, 16:14

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Мобильный каток открылся у Дворца спорта.

11:00 до 22:00 ежедневно, в пункте проката можно взять коньки (размеры от 28 до 46). В кассе можно купить абонементы на 10 и 20 сеансов.

Площадка работает уже девятый год подряд, каждый сезон каток посещают около 15 тысяч человек, пишет агентство «Минск-Новости».

«Скоро кататься нашим посетителям будет комфортнее, – рассказал на открытии начальник катка Валерий Низовец. – Ожидается, что в течение ноября рабочие установят заграждение от ветра. Железные конструкции осталось только “зашить” специальным материалом. После этого сквозняк не будет разгуливать по ледовой площадке».

У началу сезона каток закупил специальные детские тренажеры для тех, кто не умеет кататься. Все желающие могут воспользоваться ими в любой из сеансов – стоить тренажер будет около 2 руб.