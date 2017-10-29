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В Барселоне сотни тысяч человек вышли на митинг за единство Испании

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  • 29.10.2017, 16:30
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Митинг проходил под лозунгами «Мы все каталонцы!», «Мы все Испания!».

Митинг состоялся 29 октября через два дня после того, как центральное правительство в Мадриде ликвидировало автономию Каталонии. Ранее региональный парламент решил объявить независимость Каталонии, передает «Радио Свобода».

Марш в Барселоне, организованный Объединением каталонского гражданского общества и поддержанный другими партиями, выступающими против независимости, начался в 1200 по местному времени и проходил под лозунгами "Мы все каталонцы!", "Мы все Испания!", "Мы хотим остаться вместе!" Участники марша размахивали испанскими национальными флагами, когда продвигались через центр Барселоны.

Атмосфера была в основном праздничной - многие приветствовали политиков, присоеденившихся к маршу. Аналогичный митинг в пользу сохранения Каталонии в составе Испании, который прошел 8 октября, собрал сотни тысяч человек.

Фото: EPA

27 октября тысячи людей также собрались в поддержку независимости, когда парламент Каталонии проголосовал 70 голосам за и 10 - против за отделение от Испаниии. Противники независимости в парламенте, который состоит из 135 мест, бойкотировали голосование.

Сразу же после голосования в Барселоне Сенат Испании проголосовал за предоставление Мадриду право напрямую управлять Каталонией и сместить главу региона Карлоса Пучдемона и других сторонников независимости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил, что правительство взяло на себя прямой контроль над Каталонией, распустило правительство и назначило новые региональные выборы на 21 декабря. Испания оказалась погруженной в самый глубокий кризис за последние десятилетия после того, как 1 октября в Каталонии был проведен референдум о независимости, признанный центральными властями незаконным.


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